Букмекеры оценивают вероятность увольнения Дока Риверса в 80%

Теги Док Риверс Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

Букмекерские компании уверены, что «Филадельфия» начнет следующий сезон с новым главным тренером.

Американская компания Bet Online оценивает верояность увольнения Риверса в 80%, давая на это коэффициент 1,25.

Тренер провел в «Сиксерс» 3 года. Все три раза команда вылетела во втором раунде плей-офф.

После поражения от «Бостона» (3-4) Риверс заявил, что «рассчитывает продолжить работу в команде».

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5 комментариев

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Вялый Харден
Ответ Марсель Объелся
Ну ты тоже в седьмой игре не фонтан был
ник видишь? Вопросы?)
+4
-1
+3
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Van
Док Риверс - редкое постоянство в этом изменчивом мире... Не хочу, чтобы он уходил из НБА. Нужно его куда то тренером запихнуть обязательно.
+2
0
+2
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Вялый Харден
да там инфа 146%, сколько можно лузать серии, ведя в них, еще с десяток новостей о Доке выйдет, а потом прилетит новость об увольнении.
+1
0
+1
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Марсель Объелся
Ответ Вялый Харден
да там инфа 146%, сколько можно лузать серии, ведя в них, еще с десяток новостей о Доке выйдет, а потом прилетит новость об увольнении.
Ну ты тоже в седьмой игре не фонтан был
+1
0
+1
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