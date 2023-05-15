Букмекеры оценивают вероятность увольнения Дока Риверса в 80%

Букмекерские компании уверены, что « » начнет следующий сезон с новым главным тренером.

Американская компания Bet Online оценивает верояность увольнения в 80%, давая на это коэффициент 1,25.

Тренер провел в «Сиксерс» 3 года. Все три раза команда вылетела во втором раунде плей-офф.

После поражения от «Бостона» (3-4) Риверс заявил, что «рассчитывает продолжить работу в команде».

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой

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