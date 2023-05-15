Кендрик Перкинс: « В седьмом матче твои суперзвезды должны взять игру на себя. Дело не в тренере»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс не согласен, что ответственность за поражение «Филадельфии» в 7-м матче с « » (3-4) лежит на .

«Этот рекорд, 6-10 в седьмой игре, – «золото дураков». Позвольте мне объяснить, почему так и есть. В седьмом матче твои суперзвезды должны взять игру на себя. Дело не в «А» или «Б», не в тренере, а в том, кто хочет этого больше всего.

Я был в седьмой игре с Доком Риверсом. Седьмой игре, где Полу Пирсу пришлось сразиться с Леброном Джеймсом. Видел это воочию. Это не имеет никакого отношения к схемам или чему-то подобному.

Мы знаем, как любят друг друга и Джеймс Харден. Я не хочу, чтобы они обманули владельцев «Филадельфии», заставив их поверить, что Джеймс Харден все еще тот парень, а Док Риверс был проблемой, потому что это не так.

Знаете что? Если Джеймс Харден хочет уйти, черт возьми, пусть уходит, потому что я хотел бы увидеть потенциал Тайриза Макси, а также увидеть Кайри Ирвинга в майке «Сиксерс». Вы можете представить себе Кайри Ирвинга с Джоэлом Эмбиидом и Тайризом Макси? Я бы с удовольствием на это посмотрел. Верю, что ему действительно нужен тренер вроде Дока.

Так что нет, я не думаю, что « » должна уволить Дока. Не согласен, что вчерашнее поражение – его вина. Его суперзвезды Джеймс Харден и Джоэл Эмбиид растворились на паркете. Джейсон Татум вырвал их души и ушел в закат», – заявил Перкинс в эфире First Take.

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