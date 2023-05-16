Рамона Шелберн: «Харден не хочет играть под руководством Дока Риверса»

Теги Док Риверс Филадельфия НБА Джеймс Харден Рамона Шелберн Баскетбол

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн рассказала о том, что «Филадельфии» придется выбирать между Джеймсом Харденом и главным тренером Доком Риверсом.

«Один человек рассказал мне, что Харден не хочет продолжать играть под руководством Дока Риверса», – информирует Шелберн.

В контракте Хардена есть опция игрока на сезон-23/24 – 35,6 миллиона долларов.

После вылета из плей-офф Джеймс охарактеризовал свои отношения с Риверсом как «нормальные».

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3 комментария

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Казбек Бимбасов
Ответ Свежий
Оба хороши. Борода отбегал 40 минут и забил 9 очков, срамота для игрока такого уровня. Хотя, может это и есть его уровень в решающих матчах?
Его уровень сейчас в точности тяжело определить, но факт есть факт и а этой серии Харден затащил две игры на своем горбу. В 7 же игре на них с Эмбиидом постоянно сдваивались, вот прям каждый раз, а Камон Летсгоу совершенно за целый сезон не смог подготовить к этому команду, ведь кто бы мог подумать, что на его главных звездах в ПО будут постоянно сдваиваться, а физуха уже у Хардена не та, чтобы через толпы под кольцо лезть и штрафные зарабатывать
+3
0
+3
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Против грусти
В принципе, это нормально - не хотеть трудиться с неудачником
0
0
0
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Свежий
Ответ Против грусти
В принципе, это нормально - не хотеть трудиться с неудачником
Оба хороши. Борода отбегал 40 минут и забил 9 очков, срамота для игрока такого уровня. Хотя, может это и есть его уровень в решающих матчах?
0
0
0
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