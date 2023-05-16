Рамона Шелберн: «Харден не хочет играть под руководством Дока Риверса»
Инсайдер ESPN Рамона Шелберн рассказала о том, что «Филадельфии» придется выбирать между Джеймсом Харденом и главным тренером Доком Риверсом.
«Один человек рассказал мне, что Харден не хочет продолжать играть под руководством Дока Риверса», – информирует Шелберн.
В контракте Хардена есть опция игрока на сезон-23/24 – 35,6 миллиона долларов.
После вылета из плей-офф Джеймс охарактеризовал свои отношения с Риверсом как «нормальные».
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