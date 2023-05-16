Инсайдер ESPN Рамона Шелберн рассказала о том, что «Филадельфии» придется выбирать между и главным тренером Доком Риверсом.

«Один человек рассказал мне, что Харден не хочет продолжать играть под руководством », – информирует Шелберн.

В контракте Хардена есть опция игрока на сезон-23/24 – 35,6 миллиона долларов.

После вылета из плей-офф Джеймс охарактеризовал свои отношения с Риверсом как «нормальные».

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