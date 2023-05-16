Одед Каташ продолжит руководить «Маккаби Тель-Авив» в следующем сезоне

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика чемпионат Израиля Одед Каташ Баскетбол

Тель-авивский «Маккаби» официально объявил, что Одед Каташ останется на посту главного тренера команды в сезоне-2023/24.

Во время сезона ходили слухи, что клуб может заменить 48-летнего израильского специалиста, но выступление команды убедило руководство оставить Каташа.

«Маккаби» завершил регулярный чемпионат Евролиги на 5-м месте в турнирной таблице с результатом 20 побед и 14 поражений. Израильская команда доминировала на домашней площадке, одержав 15 побед в 17 матчах.

Прошлым летом Каташ подписал двухлетний контракт с «Маккаби».

Во время сезона клуб объявил о продлении контрактов с Уэйдом Болдуином, Лоренцо Брауном и Романом Соркиным.

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1 комментарий

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hodor 12
Может хоть теперь он научится улыбаться..
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