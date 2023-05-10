Евролига. Плей-офф. «Монако» – «Маккаби», «Реал» сыграет с «Партизаном»

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика Партизан Реал Монако Баскетбол

В среду, 10 мая, состоятся решающие пятые матчи в двух сериях плей-офф Евролиги.

«Монако» примет израильский «Маккаби», испанский «Реал» сыграет с сербским «Партизаном».

Евролига

Плей-офф

Пятые матчи (до трех побед)

Монако Монако  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
10 мая, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

В серии ничья – 2-2

Реал Испания  –  Партизан Сербия
Дата проведения
10 мая, 22.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Russ Ivan
За Монако и Партизан! С последними есть подозрение, что не дадут пройти, посадят на свисток в 1й половине...
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