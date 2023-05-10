Евролига. Плей-офф. «Монако» – «Маккаби», «Реал» сыграет с «Партизаном»

В среду, 10 мая, состоятся решающие пятые матчи в двух сериях плей-офф .

« » примет израильский « », испанский « » сыграет с сербским « ».

Евролига

Плей-офф

Пятые матчи (до трех побед)

В серии ничья – 2-2

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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