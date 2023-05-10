Евролига. Плей-офф. «Монако» – «Маккаби», «Реал» сыграет с «Партизаном»
В среду, 10 мая, состоятся решающие пятые матчи в двух сериях плей-офф Евролиги.
«Монако» примет израильский «Маккаби», испанский «Реал» сыграет с сербским «Партизаном».
Евролига
Плей-офф
Пятые матчи (до трех побед)
- Дата проведения
- 10 мая, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
В серии ничья – 2-2
- Дата проведения
- 10 мая, 22.00, «ВиЗинк Центр»
В серии ничья – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Букер проводит лучший плей-офф в истории НБА. Баскетбольное бессмертие совсем близко
Звезду НБА забрили в армию Финляндии. Сколько будет служить, чем заниматься, когда вернется
Йокич поджег в Аризоне: положил владельца «Санс», накидал 53 очка и пострадал от судей в концовке
1 комментарий