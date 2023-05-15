Уэйд Болдуин и Майк Джеймс – во второй символической пятерке Евролиги-2022/23

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика Партизан Баскония Никола Миротич Майк Джеймс 1990 Монако Уэйд Болдуин Кевин Пантер Дариус Томпсон Баскетбол

Евролига объявила вторую символическую пятерку сезона-2022/23.

Во вторую сборную вошли: Майк ДжеймсМонако»), Дариус ТомпсонБаскония»), Уэйд Болдуин («Маккаби»), Никола Миротич («Барселона») и Кевин Пантер («Партизан»).

Ранее была объявлена первая пятерка: Лоренцо Браун («Маккаби»), Джанан Муса («Реал»), Матиас Лессор («Партизан»), Саша Везенков («Олимпиакос») и Эди Тавареш («Реал»).

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