Уэйд Болдуин и Майк Джеймс – во второй символической пятерке Евролиги-2022/23
Евролига объявила вторую символическую пятерку сезона-2022/23.
Во вторую сборную вошли: Майк Джеймс («Монако»), Дариус Томпсон («Баскония»), Уэйд Болдуин («Маккаби»), Никола Миротич («Барселона») и Кевин Пантер («Партизан»).
Ранее была объявлена первая пятерка: Лоренцо Браун («Маккаби»), Джанан Муса («Реал»), Матиас Лессор («Партизан»), Саша Везенков («Олимпиакос») и Эди Тавареш («Реал»).
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