Сергей Елевич: «Главная особенность нынешнего плей‑офф Лиги ВТБ — непредсказуемость»

Теги УНИКС Сергей Елевич Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич воздержался от прогнозов на пятый матч финальной серии плей-офф Лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» (3-1).

«Главная особенность нынешнего плей‑офф — непредсказуемость.

Когда смотрел пятый матч в серии за бронзу между ЦСКА и «Зенитом», думал, что они вернутся в Питер, но этого не произошло. Казалось, что москвичи проиграли тот матч. И вот «Локомотив» должен был выигрывать три матча, но три он проиграл.

Эта непредсказуемость меня больше всего удивляет. Так что здесь сложно говорить о том, кто может быть победителем. В любом случае, как мне кажется, шансы соперников в этом ключевом или решающем матче — 50 на 50.

В нынешнем плей‑офф мы не видим какого‑то преимущества домашней площадки: сейчас все везде играют одинаково», — сказал Елевич.

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1 комментарий

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diter
Вся непредсказуемость нынешнего плей‑офф связана исключительно с Локомотивом, больше никакой непредсказуемости не было.
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