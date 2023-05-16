Сергей Елевич: «Главная особенность нынешнего плей‑офф Лиги ВТБ — непредсказуемость»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич воздержался от прогнозов на пятый матч финальной серии плей-офф Лиги ВТБ между и « -Кубань» (3-1).

«Главная особенность нынешнего плей‑офф — непредсказуемость.

Когда смотрел пятый матч в серии за бронзу между ЦСКА и «Зенитом», думал, что они вернутся в Питер, но этого не произошло. Казалось, что москвичи проиграли тот матч. И вот «Локомотив» должен был выигрывать три матча, но три он проиграл.

Эта непредсказуемость меня больше всего удивляет. Так что здесь сложно говорить о том, кто может быть победителем. В любом случае, как мне кажется, шансы соперников в этом ключевом или решающем матче — 50 на 50.

В нынешнем плей‑офф мы не видим какого‑то преимущества домашней площадки: сейчас все везде играют одинаково», — сказал Елевич.