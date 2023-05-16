Единая лига ВТБ. Финал. УНИКС примет «Локомотив-Кубань» в 5-м матче серии
Во вторник, 16 мая, в пятом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет краснодарский «Локомотив-Кубань».
Единая лига ВТБ
Финал (до четырех побед)
Пятый матч
- Дата проведения
- 16 мая, 19.30, «Баскет-холл»
УНИКС ведет в серии – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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