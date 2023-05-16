Единая лига ВТБ. Финал. УНИКС примет «Локомотив-Кубань» в 5-м матче серии

Теги результаты УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Во вторник, 16 мая, в пятом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет краснодарский «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ

Финал (до четырех побед)

Пятый матч

УНИКС – Локомотив-Кубань
Дата проведения
16 мая, 19.30, «Баскет-холл»
Онлайн матча

УНИКС ведет в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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2 комментария

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Додик Аксель
Вот в этом противостоянии хотелось бы продолжения. Здесь мотивация у обеих команд очевидна и игры проходят в интересной, упорной борьбе.
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