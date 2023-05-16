Александер Секулич о пятом матче с УНИКСом: «Сейчас важен характер и сила духа»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич рассказал о состоянии команды перед пятым матчем финала Лиги ВТБ с УНИКСом (1-3).

– Что выходит на первый план в серии с УНИКСом?

– Важен характер и сила духа – и не только в предстоящей игре. Это выходило на первый план и во всех прошедших матчах. Кроме того, необходима концентрация, важно быть сфокусированным на задачах, плане на игру, завершении атак – все вместе. Сейчас мы прижаты к стенке, реакция на это будет соответствующая. Мы намерены продолжить серию дома.

– прилетел в Казань вместе с командой и готовится к матчу наравне со всеми. Насколько важно его присутствие?

– Ему сейчас очень непросто. Окаро сделали специальную операцию после травмы, которую он получил в первом домашнем матче против . Плей-офф – вообще неудачный отрезок для него, вот просто не везет парню. Началось все с серии с «Нижним Новгородом», когда он потерял верхний зуб, теперь вот проблемы с нижней челюстью... Но Уайт силен духом, он это доказывает тем, что приехал в Казань. Мы рады видеть его. Здорово, что, несмотря на травму, он готов выйти и помочь команде.

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