Окаро Уайт: «100 процентов выйду в 5-м матче»

Форвард «Локомотива-Кубань» заявил, что примет участие в пятом матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ против УНИКСа (1-3).

«Я буду играть. 100 процентов выйду в матче. О том, что произошло, и как это случилось, не думаю. Полностью сфокусирован на игре, на подготовке к предстоящей встрече. Готов выйти на паркет и помочь команде выиграть три матча.

Я в порядке, все хорошо.

Говорят, что зубы не поломаны, удалось вернуть их на место. Потребовалось оперативное вмешательство, но это временная история. Буду ждать возвращения домой в США, чтобы целиком и полностью заняться этим вопросом», – передает слова игрока официальный сайт « ».

В третьем матче серии 30-летний американец потерял четыре зуба после попадания по лицу руки центрового УНИКСа Луи Лабери и покинул паркет. Уайт пропустил четвертый матч в Краснодаре.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?