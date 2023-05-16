Окаро Уайт может сыграть в 5-м матче финала против УНИКСа
Форвард «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт прилетел на пятый матч финальной серии Лиги ВТБ против УНИКСа, который пройдет в Казани.
Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», высока вероятность, что форвард примет участие в сегодняшней игре.
В третьем матче серии 30-летний американец потерял четыре зуба после попадания по лицу руки центрового УНИКСа Луи Лабери и покинул паркет. Четвертую игру в Краснодаре Окаро пропустил.
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