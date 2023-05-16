Станислав Еремин: «Ездить туда-сюда из Краснодара в Казань и обратно сложно. Иностранцев «Локо» не так легко мотивировать»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин оценил расклад сил перед пятым матчем финальной серии Лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» (3-1).

«Я бывал в таких ситуациях, когда до победы оставался один шаг. Игроков « » не просто мотивировать, потому что ездить туда-сюда из Краснодара в Казань и обратно тоже сложно. Российских игроков мотивировать не нужно, а вот с иностранцами большой вопрос, но от этого во многом будет зависеть исход пятой встречи.

Что касается , то всегда тяжело делать последний шаг, но нам нужно выиграть пятый матч и защитить свою площадку», – заявил Еремин.

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