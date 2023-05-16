Андрей Воронцевич: «Настал момент истины. Нам предстоит важнейший матч сезона»

Теги Андрей Воронцевич УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (3-1).

«Настал момент истины. Нам предстоит важнейший матч сезона. Очень хочется вписать себя в историю УНИКСа золотыми буквами. Понимаем, что для этого необходимо постараться и команде, и болельщикам.

Ожидаем сложного и интересного противостояния. Знаем, что зачастую в гостях «Локомотив» играет лучше, чем на домашней площадке. Мы же, как правило, выступаем лучше в родных стенах. Обе команды будут бороться до последней секунды. Соперник нам хорошо известен, как и мы – им. Поэтому многое будет зависеть от деталей.

Для победы нам необходимо приложить максимум усилий, продемонстрировать хорошую защиту по всему периметру площадки на протяжении всех 40 минут, а если потребуется, то и дольше. С нетерпением ждем наших преданных болельщиков на трибунах «Баскет-холла», – заявил Воронцевич.

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1 комментарий

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Bashibuzuck
Забираем кубок сегодня✊✊✊
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