Георгий Жбанов о пятом матче с «Локо»: «Сделаем все возможное, чтобы довести дело до победы»

Защитник УНИКСа Георгий Жбанов рассказал о настрое казанцев на пятый матч финала Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (3-1).

«Настраиваемся на пятый матч как на очередное противостояние с «Локомотивом-Кубань». С уважением относимся к сопернику и понимаем, что они приехали в Казань с желанием вернуть серию в Краснодар.

Мы разобрали ошибки, допущенные нами в двух гостевых матчах. Теперь сделаем все возможное, чтобы сыграть еще более качественно и довести дело до победы», – заявил Жбанов.

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