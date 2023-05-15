Джален Рейнольдс чуть не подрался с Луи Лабери во время 4-го матча финала Лиги ВТБ

Теги происшествия УНИКС Локомотив-Кубань видео болельщики Единая лига ВТБ Луи Лабери Джален Рейнольдс Баскетбол

Во время четвертого матча финальной серии Лиги ВТБ «Локомоив-Кубань»УНИКС (88:90, 1-3) состоялся конфликт между игроками казанской команды.

В тайм-ауте центровой Джален Рейнольдс чуть не подрался с другим «большим» УНИКСа Луи Лабери.

Причиной стала полуторалитровая пластиковая бутылка, которую, по словам очевидцев, один из баскетболистов запустил в зал, а зритель кинул ее обратно. Лабери попытался успокоить одноклубника, но лишь сильнее разозлил его.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Рейнольдс наглухо отбитый персонаж, конечно.
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