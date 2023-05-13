Окаро Уайт пропустит 4-ю игру финала Лиги ВТБ из-за повреждения. В предыдущем матче он потерял четыре зуба
Форвард «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт пропустит четвертый матч финальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа.
В результате борьбы за подбор в третьей игре серии форвард «Локо» потерял четыре зуба и покинул паркет.
Уайт не попал в заявку краснодарского клуба на четвертый матч финала, его участие в пятой встрече в Казани под вопросом.
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