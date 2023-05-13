Окаро Уайт пропустит 4-ю игру финала Лиги ВТБ из-за повреждения. В предыдущем матче он потерял четыре зуба

Теги травмы УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Окаро Уайт Баскетбол

Форвард «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт пропустит четвертый матч финальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

В результате борьбы за подбор в третьей игре серии форвард «Локо» потерял четыре зуба и покинул паркет.

Уайт не попал в заявку краснодарского клуба на четвертый матч финала, его участие в пятой встрече в Казани под вопросом.

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1 комментарий

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Деревенский Кобе
4 ЗУБА?! Там точно борьба за подбор была? Ощущение складывается, что слово подбор тут лишнее...
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