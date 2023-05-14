Евгений Богачев: «УНИКСу надо сосредоточиться и сделать последний шаг»

Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что казанской команде надо сосредоточиться и сделать последний шаг в финальной серии плей-офф Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (3-1).

«Важная победа одержана – это приятно, но и горечь есть. За мой стаж работы в клубе это был второй раз, кажется, когда мы растратили 20-очковое преимущество. Сегодня было плюс 21, да еще и в третьей четверти, и все растеряли – кое-как в конце перевели в овертайм.

Думал, что в овертайме будет тяжело, не вытащим. Но собрались и одержали важную победу.

Надо понимать, что это еще не победа в серии. Надо сосредоточиться и сделать последний шаг», – сказал Богачев.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?