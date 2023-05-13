Девон Акун-Перселл трехочковым попаданием перевел 4-й матч финальной серии Лиги ВТБ в овертайм

Теги УНИКС Локомотив-Кубань видео Единая лига ВТБ Девон Акун-Перселл Баскетбол

Форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Перселл точным трехочковым броском за 9,3 секунды до конца перевел в овертайм 4-й матч финальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

Основное время встречи закончилось со счетом 81:81.

Краснодарская команда совершила 21-очковый камбэк, но проиграла в дополнительной 5-минутке со счетом 88:90. УНИКС увеличил преимущество в финальной серии  – 3-1.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?

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1 комментарий

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Igbin
Классно и быстро разобрался в ситуации, но, увы, уйти от поражения в итоге не удалось.
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