Бросок Маркоса Найта за 6,8 секунды до конца принес УНИКСу победу над «Локомотивом-Кубань» в 3-м матче

Теги УНИКС Локомотив-Кубань видео Единая лига ВТБ Маркос Найт Джейлен Барфорд Баскетбол

Разыгрывающий УНИКСа Маркос Найт забросил победный мяч за 6,8 секунды до конца третьего матча финальной серии плей-офф Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань».

За 12,2 секунды до конца четвертой четверти при счете 81:80 в пользу «Локо» Найт ввел мяч в игру, получил обратную передачу и отправил мяч в кольцо со средней дистанции. В последней атаке Джейлен Барфорд смазал из-за дуги.

УНИКС победил «Локо» в гостях со счетом 82:81 и вышел вперед в финальной серии – 2-1.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Перасович, конечно, шикарно расписал комбинацию: все думали, что Димитриевич даст передачу в пост на Рейнольдса, игрок уже начал смещаться, а тут Ненад отдал на штрафную на абсолютно свободного Найта и тот забил )
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Novikov
напряжённый матч получился, с множеством простых ошибок. Финал. Волнение.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
Исправился, когда не положил за 1мин до этого из-под щита в отрыве с Дмитриевичем, молоток!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lage
Ответ Russ Ivan
Исправился, когда не положил за 1мин до этого из-под щита в отрыве с Дмитриевичем, молоток!
Так это не он, а Димитриевич мяч не отдал вовремя. Димитриевич по характеру лидер. В нужный момент сам решает. Возможно передача была для него неудобной... Но Найт шикарен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий