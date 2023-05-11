Бросок Маркоса Найта за 6,8 секунды до конца принес УНИКСу победу над «Локомотивом-Кубань» в 3-м матче
Разыгрывающий УНИКСа Маркос Найт забросил победный мяч за 6,8 секунды до конца третьего матча финальной серии плей-офф Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань».
За 12,2 секунды до конца четвертой четверти при счете 81:80 в пользу «Локо» Найт ввел мяч в игру, получил обратную передачу и отправил мяч в кольцо со средней дистанции. В последней атаке Джейлен Барфорд смазал из-за дуги.
УНИКС победил «Локо» в гостях со счетом 82:81 и вышел вперед в финальной серии – 2-1.
В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?
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