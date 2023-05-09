Луи Лабери: «Все в равных условиях, ведь соперникам также пришлось нелегко в полуфинале с ЦСКА»

Форвард УНИКСа Луи Лабери поделился эмоциями после победы во втором матче финальной серии лиги ВТБ над «Локомотивом-Кубань» (79:76, 1-1).

«Это был очень интересный и напряженный матч. Мы очень ценим такую невероятную поддержку наших болельщиков! Сегодня они проделали отличную работу и помогли нам победить.

Что стало ключом к успеху? В концовке встречи мы сплотились, прежде всего, в обороне. Стали защищаться жестче и агрессивнее, и это сработало. Важно, что нам удалось взять под контроль щит. После первого матча мы исправили этот компонент и осознали, что подбор – определяющий фактор в противостоянии двух атлетичных и физически крепких команд. Теперь начнем готовиться к третьему матчу, который состоится в Краснодаре уже в четверг.

Похожа ли «золотая» серия на полуфинал с «Зенитом»? Скорее нет, здесь работает другой подход. Если мы хотим закрепить свой успех в финале, необходимо сохранять концентрацию на подборах, игре один на один, а также сосредотачиваться на защите и быстрых прорывах.

Конечно, на нашем физическом состоянии сказывается недавняя тяжелейшая серия с «Зенитом» продолжительностью в 7 матчей. Но все в равных условиях, ведь соперникам также пришлось нелегко в полуфинале с ЦСКА. Отмечу, что « » показывает отличный баскетбол с акцентом на защиту и обладает широкой ротацией.

Я очень впечатлен той атмосферой, которая царила сегодня в «Баскет-холле»! В ключевые моменты матча болельщики буквально несли нас на руках. Они гудели, топали, гнали нас к победе! Большое им за это спасибо!» – сказал Лабери.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме

«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился