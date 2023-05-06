Луи Лабери: «В финале на первый план выйдут физическая готовность и защита»

Бигмен УНИКСа Луи Лабери назвал ключевые факторы финального противостояния Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Мы очень рады пробиться в финал. Обыграть на пути к нему действующего чемпиона дорогого стоит. Седьмой матч подарил всем нам много трогательных моментов. Меня поразило, что казанские болельщики плакали от счастья после победы УНИКСа.

Следует отдать должное «Локомотиву-Кубань», который в своем полуфинале взял верх над таким именитым и титулованным клубом, как ЦСКА. Их серия получилась не менее захватывающей. В регулярном сезоне мы дважды обменялись победами с «Локо», но сейчас те результаты не имеют никакого значения. Игра обеих команд сильно изменилась, а финал – совсем другая история. Считаю, что на первый план в решающей серии выйдут физическая готовность и защита», – признался Лабери.

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