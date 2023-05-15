Джейсон Тейтум: «Сегодня я получал удовольствие. В таких ситуациях мне удается показывать лучшую игру»

Теги Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум рассказал о том, благодаря чему показал сильную игру и набрал 51 очко в седьмом матче с «Филадельфией» (112:88, 4-3).

В первой половине решающей встречи Тейтум записал на свой счет 25 очков. В первых половинах трех предыдущих игр Джейсон в сумме набрал 18 очков.

«Звучит странно, но я перенастроился на шестую игру, был слишком сосредоточен. В итоге вышел слишком напряженным. Слишком много думал о том, что должен сделать. Как много очков должен набрать. То был важный момент.

Но сегодня у меня получилось быть самим собой. Я был расслаблен, смеялся, шутил. В таких ситуациях мне удается показывать лучшую игру, когда получаю удовольствие. Старался не думать о давлении, о том, что все будут говорить. Просто сконцентрировался на баскетболе и получал удовольствие», – сказал Тейтум.

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2 комментария

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Кирилл
Сегодня разорвал Филу на кусочки просто )

А его трехи Эмбииду в лицо - это как произведение искусства было )
+5
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Николай Соколов
Ответ Кирилл
Сегодня разорвал Филу на кусочки просто ) А его трехи Эмбииду в лицо - это как произведение искусства было )
Я так и не понял гениального мува Дока, который упорно при этом продолжал этот размен оставлять))
+2
0
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