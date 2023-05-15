Джейсон Тейтум прокричал «Я здесь главный» после очередного попадания в 7-м матче с «Сиксерс»

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Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум прокричал «Я здесь главный» после очередного попадания в третьей четверти седьмого матча серии с «Филадельфией» (112:88, 4-3).

Тейтум побил рекорд Стефена Карри по количеству очков, набранных в седьмом матче серии плей-офф. В последней игре полуфинала конференции с «Сиксерс» лидер «Селтикс» набрал 51 очко – 17 из 28 с игры.

Также он добавил 13 подборов, 5 передач и 2 перехвата.

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6 комментариев

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Доктор Гонза
Каждый год прибавляет. Если Бостон будет играть собранно, то у Хит очень мало шансов. А вот в большом финале будет очень непросто, кто бы там не встретился.
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Святослав Степанов
В этом матче абсолютно точно. Дальше надо доказывать.
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Forza
А точно "this is my sh*t" переводится как "Я здесь главный"?
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Niquitaz
Ответ Forza
А точно "this is my sh*t" переводится как "Я здесь главный"?
Это слэнг
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Daishi
Ответ Доктор Гонза
Каждый год прибавляет. Если Бостон будет играть собранно, то у Хит очень мало шансов. А вот в большом финале будет очень непросто, кто бы там не встретился.
Спо прекрасно знает, как готовить Бостон. Счет в сезоне 2-2 и все матчи были мегарубками, будто прошлый полуфинал и не заканчивался. Единственная опаска, что команды опять измочалят друг друга в затяжной серии и в финал пройдут не в оптимуме.
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