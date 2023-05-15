Джейсон Тейтум прокричал «Я здесь главный» после очередного попадания в 7-м матче с «Сиксерс»

Форвард «Бостона» прокричал «Я здесь главный» после очередного попадания в третьей четверти седьмого матча серии с «Филадельфией» (112:88, 4-3).

Тейтум побил рекорд Стефена Карри по количеству очков, набранных в седьмом матче серии плей-офф. В последней игре полуфинала конференции с «Сиксерс» лидер «Селтикс» набрал 51 очко – 17 из 28 с игры.

Также он добавил 13 подборов, 5 передач и 2 перехвата.

Главный перехват в истории, драки, скандалы и даже рождение клича «Beat L.A.» – богатая история седьмых игр «Бостона» и «Филадельфии»

«Бостон» смыл «Филадельфию» трехочковой волной 🌊. А Тейтум – Истина: установил рекорд по очкам в 7-х играх