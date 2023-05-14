Никола Йокич в этом сезоне набрал против Энтони Дэвиса 37 очков за 22 минуты

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич в нынешнем сезоне сыграл против Энтони Дэвиса 22 минуты и набрал 37 очков, сообщает аналитик «Наггетс» Райан Блэкберн со ссылкой на данные NBA.com.

В прошедшем регулярном чемпионате Йокич провел против «Лейкерс» три матча.

За 22 минуты игры против Дэвиса сербский бигмен реализовал 15 из 18 двухочковых бросков, 1 из 7 из-за дуги и 4 из 4 с линии штрафных, а также сделал 6 передач и 3 потери.

«Наггетс» и «Лейкерс» встретятся в финале Западной конференции.

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11 комментариев

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Pafi
А Девис против него играл?
+13
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Djoyin
Ответ Pafi
А Девис против него играл?
О, вот это самый правильный вопрос
+8
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Кирилл
Там еще интересная статистика в комментариях, что за прошедшие два сезона в противостоянии Йокич - Дэвис Никола набирает 47 очков на 32 броска, причем забивал 20 из 24 со средней, а Энтони набирает 49 на 47 бросков, забивая 24 из 47 со средней.
+4
-1
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Марсель Объелся
25 бросков за 22 минуты? Это какой то неправильный Йокич, он столько в жизни не бросал)
+2
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Kira_B
7 трех за 22 минуты от Джокера???
+1
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NeraZZ
В этом сезоне Девис в регулярке и ПО две большие разницы. Так что, не все так однозначно в этом противостоянии.
+1
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Stivi M.D.
Эта серия фулл на Леброне, самый сложный соперник из оставшихся на пути к титулу, он и сам это должен понимать, а значит предельно мотивирован зарешать
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Алексей Иванов
Ответ NeraZZ
В этом сезоне Девис в регулярке и ПО две большие разницы. Так что, не все так однозначно в этом противостоянии.
не просто в регулярке, а в первой ее части. Ибо Дэвис и Йокич, встречались только во времена нахождения черепашки в составе ЛАЛ. То есть слишком много времени прошло с тех пор
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Дмигорь Знамеранский
22 минуты за весь сезон не густо как-то..
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Leo Bonart
Ответ Djoyin
О, вот это самый правильный вопрос
В серии 2020 года против Йокича играл Ховард
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