Никола Йокич в этом сезоне набрал против Энтони Дэвиса 37 очков за 22 минуты

Центровой « » в нынешнем сезоне сыграл против 22 минуты и набрал 37 очков, сообщает аналитик «Наггетс» Райан Блэкберн со ссылкой на данные NBA.com.

В прошедшем регулярном чемпионате Йокич провел против « » три матча.

За 22 минуты игры против Дэвиса сербский бигмен реализовал 15 из 18 двухочковых бросков, 1 из 7 из-за дуги и 4 из 4 с линии штрафных, а также сделал 6 передач и 3 потери.

«Наггетс» и «Лейкерс» встретятся в финале Западной конференции.

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