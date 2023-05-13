«Лейкерс» в шести матчах прошли «Голден Стэйт». В финале Запада сыграют с «Денвером»

Теги Денвер Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

«Лейкерс» выбили из плей-офф действующего чемпиона НБА «Голден Стэйт», одержав в шестом матче серии второго раунда победу со счетом 122:101, 4-2.

«Лейкерс», которые имеют седьмой «посев», встретятся в финале конференции с Николой Йокичем и лучшей командой Запада в регулярке «Наггетс». Противостояние начнется во вторник в Денвере.

«Лейкерс» прервали серию «Голден Стэйт» из 28 серий плей-офф, в которых «воины» одерживали по крайней мере одну выездную победу. Это рекордная серия в истории НБА, которая сопровождала всю карьеру многолетнего лидера «Уорриорз» Стефена Карри.

«Лейкерс» – первая команда с 2014 года, которая выбила «Уорриорз» из плей-офф до финальной серии. «Голден Стэйт» принял участие в шести из восьми последних финалов НБА, полностью пропустив плей-офф в двух других сезонах.

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66 комментариев

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Кирилл
Путь от «борьбы за плей-ин» до финала конференции - такое Преображение ЛАЛ после дедлайна заслуживает уважения.
+36
-3
+33
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YOKODZUMA
Ответ Артём Пневский
Конкретно в данном случае он в чем его обошел? Тем более уверенно.
Джордан не выиграл ни одного матча плэй-ин
+34
-2
+32
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JuVero
Ответ Артём Пневский
Конкретно в данном случае он в чем его обошел? Тем более уверенно.
вышел в финал в 38 лет, а не страдал в Вашингтонах. Конкретно в этом))
+36
-10
+26
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Sergio19882007
Клэю опять перстни мешали нормально бросать)))
+15
0
+15
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laziofan
Удачи Наггетс и Йокичу!
+24
-10
+14
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Nightyork97
В начале сезона глорики ГСВ считали лузы ЛАЛ после старта 2-10, а потом карма вернулась. Хрустальный Дэвис по заветам секты и пенсионер Брон уничтожают 500 миллионый мешок. Лучшее это читать их оправдания. Мост потушили. Это победа была на таком классе, что это даже не списать на судеек. Они просто сильнее на две головы.
+27
-13
+14
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Артём Пневский
Ответ Alex Rhea
Молодец ЛеБрон, пока злопыхатели негодуют, он уверенно обходит Джордана.
Конкретно в данном случае он в чем его обошел? Тем более уверенно.
+16
-7
+9
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LittleBigDen
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/bankshot/3084222.html?get=comments&from=amp&e=comments_all&sp_amp_linker=1*kkooly*amp_id*YW1wLU1wbTBhX25vWUl2OFRYMEk3Ri1qcGc.

Раз уж сезон для ГСВ закончен, то наконец-то можно вспомнить этот пост, а точнее самый залайканный комментарий к нему. Прогнозы - самая неблагодарная вещь в спорте и тыкать в них пальцем так себе дело, но когда так нарочито выставляется собственная правота, которая еще и нашла поддержку, то не мог пройти мимо и не вспомнить этот комментарий.
Команда, которая потеряла двух игроков ротации, не может стать лучше по определению. Ситуация, когда одноклубник бьет другого в лицо, не может пройти бесследно для команды. Развитие молодежи это, зачастую, лотерея. Все это и не только - вот это ОЧЕВИДНЫЕ вещи.
Не надо писать в комментариях, что Карри играл один и тянул команду на себе. Ведь команда стала лучше (нет), так считали минимум 110 человек. Не надо писать в комментариях про Пула, про его ожидаемый рост. А про Уайзмена так вообще смешно.
Предугадать победителя спортивного соревнования за девять месяцев до его окончания почти невозможно. Слишком много факторов, которые предусмотреть нереально. Но выставлять свое мнение как единственное правильное, ОЧЕВИДНОЕ, и якобы всем должно быть понятное - полный бред. И нужно быть готовым, что в это мнение, в случае неудачи тыкнут пальцем *тыкает пальцем*.
+7
-2
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SopTecret
противостояние команд, не проигравших ещё дома ни разу, с битвой Йокича и Дэвиса...предвкушаю. Кто бы из этой пары ни вышел, это будет достойный финалист
+6
-1
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Andraey
Как болела ГСВ пишу -- наконец-то это мучение закончилось.
Весь сезон еле-еле играли на парах чемпионства прошлого сезона.
Команде нужен отдых и встряска ростера. Клей и Пул провалили ПО и нужно думать что с этим делать...
+5
0
+5
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Potors
Мне кажется, это очередное доказательство того, какое же всё-таки днище Рассел Уэстбрук.)
+9
-5
+4
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Forza
Ответ Кирилл
А в чем Леброн «уверенно обходит Джордана» ? Согласитесь, пока что 6 больше 4 )
Ну если по перстням мерить, то Джордан и не топ 2 в истории. Чего его обходить то тогда?
+8
-4
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Sanan1908
Ждём финал Лал - Маями 🥳
+9
-6
+3
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Vagant
12 финалов конференции Леброна
2007
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
2023
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d3fstqd
Ответ Nightyork97
Они же хотят побеждать, залезли в рекордный налог и Карри кричал, что они покажут мощь. Ух, заплати за моих братков, Лейкоб! Мы показали уровень, выносите чек на максималку Томпсону.
у тебя на тему ГСВ уже 20+ постов за последний час, в которых ты пытаешься всех оскорбить, называешь "шизоглориками", предлагаешь прыгнуть с моста и т.п. У тебя все в порядке с башкой или ты местный юродивый?
+3
0
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Budabuda
Ответ Кирилл
Путь от «борьбы за плей-ин» до финала конференции - такое Преображение ЛАЛ после дедлайна заслуживает уважения.
вот что отсутствие Вестбрика делает с командами!
+4
-2
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Кирилл
Ответ Alex Rhea
Молодец ЛеБрон, пока злопыхатели негодуют, он уверенно обходит Джордана.
А в чем Леброн «уверенно обходит Джордана» ?
Согласитесь, пока что 6 больше 4 )
+5
-3
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Друг Джордана
Лэйкерс дают огня. Впереди очень серьезный соперник. Говорить, что они прошли слабых, не буду. Что мишки, что ГСВ - очень серьезное испытание. Но они успешно пройдены.
В серии с Денвером желаю всем болельщикам максимально интересных игр, упорной борьбы и здоровья всем игрокам.
+2
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Mikael Rikhard
Денвер фаворит. изначально главные претенденты на финал НБА от Запада
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Fazy10
Ответ Вялый Харден
прогноз на поломку Антохи у глориков не сбылся уже третий раз, если брать конец регулярки и две серии, тьфу-тьфу-тьфу
посмотрим что Антоша против Йокича сделает , если достойно сыграет , то вопросов нет к нему
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Nightyork97
В начале сезона глорики ГСВ считали лузы ЛАЛ после старта 2-10, а потом карма вернулась. Хрустальный Дэвис по заветам секты и пенсионер Брон уничтожают 500 миллионый мешок. Лучшее это читать их оправдания. Мост потушили. Это победа была на таком классе, что это даже не списать на судеек. Они просто сильнее на две головы.
Бровяну вообще походу сказали, что опять в пузыре играют, иначе это возвращение в прайм не объяснить🤓
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Sanan1908
Ждём финал Лал - Маями 🥳
Очная ставка Леброна и Джордана😏
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закрыт по беспределу
Король в деле
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kc6nxy8whs
Ответ Potors
Мне кажется, это очередное доказательство того, какое же всё-таки днище Рассел Уэстбрук.)
Днище твои комменты только
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Misha_Sapunov
Ответ Игорь Ерин
Конечно, сегодня Леброн не доказал , что он выше или даже вровень с Джорданом . Но он абсолютно всем доказал , что Карри - намного ниже Леброна . Карри сегодня сдался . Сдулся и сдался . А вы помните , когда Леброн сдавался ? Проигрывал - много , но сдаваться - никогда ...
карри сегодня единственный, кто не сдался. вы чес матч смотрели? он один играл и тащил команду, доказав, что является пожалуйста самым сильным атакующим игроком современности в свои 35.
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