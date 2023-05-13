«Лейкерс» выбили из плей-офф действующего чемпиона НБА «Голден Стэйт», одержав в шестом матче серии второго раунда победу со счетом 122:101, 4-2.

«Лейкерс», которые имеют седьмой «посев», встретятся в финале конференции с и лучшей командой Запада в регулярке «Наггетс». Противостояние начнется во вторник в .

«Лейкерс» прервали серию « » из 28 серий плей-офф, в которых «воины» одерживали по крайней мере одну выездную победу. Это рекордная серия в истории НБА, которая сопровождала всю карьеру многолетнего лидера «Уорриорз» .

«Лейкерс» – первая команда с 2014 года, которая выбила «Уорриорз» из плей-офф до финальной серии. «Голден Стэйт» принял участие в шести из восьми последних финалов НБА, полностью пропустив плей-офф в двух других сезонах.

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На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. Благодаря ему «Лейкерс» – единственная команда плей-офф, которая «душит» соперников