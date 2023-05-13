«Лейкерс» в шести матчах прошли «Голден Стэйт». В финале Запада сыграют с «Денвером»
«Лейкерс» выбили из плей-офф действующего чемпиона НБА «Голден Стэйт», одержав в шестом матче серии второго раунда победу со счетом 122:101, 4-2.
«Лейкерс», которые имеют седьмой «посев», встретятся в финале конференции с Николой Йокичем и лучшей командой Запада в регулярке «Наггетс». Противостояние начнется во вторник в Денвере.
«Лейкерс» прервали серию «Голден Стэйт» из 28 серий плей-офф, в которых «воины» одерживали по крайней мере одну выездную победу. Это рекордная серия в истории НБА, которая сопровождала всю карьеру многолетнего лидера «Уорриорз» Стефена Карри.
«Лейкерс» – первая команда с 2014 года, которая выбила «Уорриорз» из плей-офф до финальной серии. «Голден Стэйт» принял участие в шести из восьми последних финалов НБА, полностью пропустив плей-офф в двух других сезонах.
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На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. Благодаря ему «Лейкерс» – единственная команда плей-офф, которая «душит» соперников
Раз уж сезон для ГСВ закончен, то наконец-то можно вспомнить этот пост, а точнее самый залайканный комментарий к нему. Прогнозы - самая неблагодарная вещь в спорте и тыкать в них пальцем так себе дело, но когда так нарочито выставляется собственная правота, которая еще и нашла поддержку, то не мог пройти мимо и не вспомнить этот комментарий.
Команда, которая потеряла двух игроков ротации, не может стать лучше по определению. Ситуация, когда одноклубник бьет другого в лицо, не может пройти бесследно для команды. Развитие молодежи это, зачастую, лотерея. Все это и не только - вот это ОЧЕВИДНЫЕ вещи.
Не надо писать в комментариях, что Карри играл один и тянул команду на себе. Ведь команда стала лучше (нет), так считали минимум 110 человек. Не надо писать в комментариях про Пула, про его ожидаемый рост. А про Уайзмена так вообще смешно.
Предугадать победителя спортивного соревнования за девять месяцев до его окончания почти невозможно. Слишком много факторов, которые предусмотреть нереально. Но выставлять свое мнение как единственное правильное, ОЧЕВИДНОЕ, и якобы всем должно быть понятное - полный бред. И нужно быть готовым, что в это мнение, в случае неудачи тыкнут пальцем *тыкает пальцем*.
Весь сезон еле-еле играли на парах чемпионства прошлого сезона.
Команде нужен отдых и встряска ростера. Клей и Пул провалили ПО и нужно думать что с этим делать...
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Согласитесь, пока что 6 больше 4 )
В серии с Денвером желаю всем болельщикам максимально интересных игр, упорной борьбы и здоровья всем игрокам.