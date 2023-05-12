Никола Йокич о возвращении в финал конференции: «Надеюсь, на этот раз все будет по-другому»

Теги Денвер Голден Стэйт Лейкерс Финикс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич поделился ожиданиями от предстоящей серии с победителем пары «Голден Стэйт» – «Лейкерс» в финале Западной конференции.

В 2020 году «Наггетс» уступили «Лейкерс» в финале Запада, плей-офф тогда проходил в «пузыре» из-за пандемии. Серб с тех пор дважды признавался самым ценным игроком НБА.

«Надеюсь, все будет по-другому. В прошлый раз мы проиграли. Мы были в «пузыре» против «Лейкерс», то был необычный опыт. В прошлом сезоне у нас возникли проблемы с травмами против «Голден Стэйт». Это был не финал, я просто говорю о командах, которым мы проиграли. Так что у нас есть хорошая возможность сделать что-то сейчас», – заявил Йокич.

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3 комментария

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Van
Надо, Никола, надо 💪 в этом сезоне взять чемпионство, после Марков Джексонов, которые в топ 5 не включали, будет прям сильно. Действующий МВП там уже мяч не держал последние 4 минуты, так что там понятно все +/-
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Аркадий Байдерин
В этом году Денвер помощнее чем в прошлом. Есть все шансы
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Друг Джордана
Если Денвер возьмет чемпионство, то будет мегакруто. Но в тоже время если Фила, майями или лал возьмут гайки, то это тоже нереально круто будет. Какой же интригующий плэй-офф, класс!
+2
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