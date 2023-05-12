Никола Йокич о возвращении в финал конференции: «Надеюсь, на этот раз все будет по-другому»

Центровой « » поделился ожиданиями от предстоящей серии с победителем пары «Голден Стэйт» – « » в финале Западной конференции.

В 2020 году «Наггетс» уступили «Лейкерс» в финале Запада, плей-офф тогда проходил в «пузыре» из-за пандемии. Серб с тех пор дважды признавался самым ценным игроком НБА.

«Надеюсь, все будет по-другому. В прошлый раз мы проиграли. Мы были в «пузыре» против «Лейкерс», то был необычный опыт. В прошлом сезоне у нас возникли проблемы с травмами против « ». Это был не финал, я просто говорю о командах, которым мы проиграли. Так что у нас есть хорошая возможность сделать что-то сейчас», – заявил Йокич.

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