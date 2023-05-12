Никола Йокич о том, как проведет время перед финалом конференции: «Буду смотреть, как мой друг гоняет лошадей в Италии»

Центровой « » после победы над « » в шести матчах поделился, как проведет свободное время в преддверии финала Западной конференции.

«Наверное, смотреть, как мой друг гоняет лошадей в Италии. Буду рядом со своей семьей. Надеюсь, будет солнечно, и я смогу находиться на улице в бассейне. В общем, расслабляться», – сказал Йокич в послематчевом интервью после гостевой победы над «Санз» (125:100).

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