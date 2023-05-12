Никола Йокич о том, как проведет время перед финалом конференции: «Буду смотреть, как мой друг гоняет лошадей в Италии»

Теги Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич после победы над «Финиксом» в шести матчах поделился, как проведет свободное время в преддверии финала Западной конференции.

«Наверное, смотреть, как мой друг гоняет лошадей в Италии. Буду рядом со своей семьей. Надеюсь, будет солнечно, и я смогу находиться на улице в бассейне. В общем, расслабляться», – сказал Йокич в послематчевом интервью после гостевой победы над «Санз» (125:100).

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4 комментария

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Кирилл
Ответ cruyff14@bk.ru
Расслабился ранние времени, стэф не простит
Ну а что ему еще делать, постоянно быть в напряжении ?
Наоборот, это может сыграть еще большую шутку с ним.

А так, просто спокойно отвлечется от баскетбола и подойдет отдохнувшим к финалу запада )
+2
0
+2
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cruyff14@bk.ru
Расслабился ранние времени, стэф не простит
0
0
0
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Abdulla
Тем временем, Йокич в ожидании финала:
https://www.youtube.com/watch?v=rSsiCVmz6Tg
0
0
0
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cruyff14@bk.ru
Ответ Кирилл
Ну а что ему еще делать, постоянно быть в напряжении ? Наоборот, это может сыграть еще большую шутку с ним. А так, просто спокойно отвлечется от баскетбола и подойдет отдохнувшим к финалу запада )
Да
0
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