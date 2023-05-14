Дрэймонд Грин: «Лейкерс» выиграют серию у «Денвера» в шести матчах»

Форвард «Голден Стэйт» считает, что финальная серия Западной конференции между «Лейкерс» и « », как и в 2020 году, завершится победой команды из Лос-Анджелеса, но на этот раз ей потребуется не пять, а шесть матчей.

«Дуэль Энтони Дэвиса и станет определяющей. Я думаю, что Джокеру удастся отодвинуть Дэвиса от кольца. Самое замечательное в Джокере то, что его можно перемещать по всей площадке. Это создаст проблемы для защиты «Лейкерс», особенно с учетом того, как они хотят использовать Дэвиса.

Это будет хорошая серия. «Денвер» готов сделать следующий шаг, они делают его, и мы сейчас за этим наблюдаем. Но я думаю, что будет повтор серии 2020 года и «Лейкерс» выиграют. Я ставлю на « » в шести матчах. Они завершат серию дома в 6-м матче», – сказал Грин.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться