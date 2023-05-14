Дрэймонд Грин: «Лейкерс» выиграют серию у «Денвера» в шести матчах»

Теги Денвер Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Дрэймонд Грин Никола Йокич Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин считает, что финальная серия Западной конференции между «Лейкерс» и «Денвером», как и в 2020 году, завершится победой команды из Лос-Анджелеса, но на этот раз ей потребуется не пять, а шесть матчей.

«Дуэль Энтони Дэвиса и Николы Йокича станет определяющей. Я думаю, что Джокеру удастся отодвинуть Дэвиса от кольца. Самое замечательное в Джокере то, что его можно перемещать по всей площадке. Это создаст проблемы для защиты «Лейкерс», особенно с учетом того, как они хотят использовать Дэвиса.

Это будет хорошая серия. «Денвер» готов сделать следующий шаг, они делают его, и мы сейчас за этим наблюдаем. Но я думаю, что будет повтор серии 2020 года и «Лейкерс» выиграют. Я ставлю на «Лейкерс» в шести матчах. Они завершат серию дома в 6-м матче», – сказал Грин.

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18 комментариев

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Daniel Fox
Думаю определяющим фактором будут как раз таки не Йокич и ЭД , а Леба и Мюррей . В лучший день один может выдать 30 10 10 , а второй накидать под 50 очков
+4
-1
+3
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Вялый Харден
Ответ Daniel Fox
Думаю определяющим фактором будут как раз таки не Йокич и ЭД , а Леба и Мюррей . В лучший день один может выдать 30 10 10 , а второй накидать под 50 очков
Деревенский Кобе, Хач и Убийца 4 такие: нудануда
+3
-1
+2
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mqh9pzrxgf
Теперь хочу чтоб Денвер закрыл 4-2 их, и посмотреть на этого эксперта, который умничает всю дорогу
+2
-1
+1
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Артём Артём
Правильно Дреймонд сказал все зависит от Дэвис, но как бы серия не закончится она даст нам очень много классного баскета.
0
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Вялый Харден
не важно, кто пройдет дальше, главное, чтобы достался Маями, а богомерзкие бостон и фила поехали вслед за богомерзкими гсв
+5
-5
0
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dudkinrs82
Денвер возьмёт гайки
+3
-3
0
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Денис Храпунов
Дреймонд думает, что так легко сдвинуть Баркли с насиженного места. Не так все просто старичок)
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C4clutch
Думаю, Лейкерс дома заберут все без особых проблем, но вот на выезде в горах будет очень тяжело. Впрочем, один раз может и фартануть. ЛАЛ в 6 в целом реалистичный прогноз.
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Milan Ristanovic
Если Никола поедет на гонке лошадей при этом-то полне возможно. А так... это зелëни так юморить
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Djoyin
Ответ dudkinrs82
Денвер возьмёт гайки
Разве что в хозяйственном магазине
0
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Xell
Ответ C4clutch
Думаю, Лейкерс дома заберут все без особых проблем, но вот на выезде в горах будет очень тяжело. Впрочем, один раз может и фартануть. ЛАЛ в 6 в целом реалистичный прогноз.
Состав у Лейкерс сильнее и скамейка лучше.Денвер в 2сериях использовал 7-8игроков,а Лал 10-12.Дальше Денвер прошёл Миньку у которой слабая атака и Финикс у которого нет защиты.А теперь он будет играть с Лейкерс у которых лучшая защита и вторая атака в плей офф.Это сложно.Лал выиграли 6-0дома,это значит Денверу нельзя проигрывать ни 1матча дома,что создаст на них давление.Плюс они никогда не играли в финале,Никола будет нервничать.А тут тебе на и не Сакрамерто,а сами Лейкерс с Леброном.Все решит командная игра и противостояния звёзд.Но я не вижу кто у Денвера сможет Леброна держать,Мюррей не Уиггинс.А в Лал Мюррея могут и Ривз и Шреддер по очереди держать.На Николу Лал кинут какое нибудь бревно или Вандербилда а кто Дэвиса будет держать,Йокич?Тогда Дэвис будет делать 30+15подборов.На скамейке Денвера только Б.Браун и Грин,у Лал Хачимура,Лонни,Шреддер,Бизли.
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ЮАГ
Ответ Xell
Тем временем Лейкерс тихо и незаметно,уверенно вышли в финал Запада))Обладая лучшей защитой Лиги,глубокой скамейкой,отличными ролевиками и опытом Леброна.
Да, незаметно. За ними никто и не следил....
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