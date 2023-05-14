Майк Буденхольцер и Ник Нерс – среди кандидатов на пост главного тренера «Финикса»
Майк Буденхольцер и Ник Нерс входят в число специалистов, которых «Финикс» рассматривает как кандидатов на должность нового главного тренера, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.
В список кандидатов также входит Кевин Янг, бывший ассистент Монти Уильямса, который в субботу был уволен с поста главного тренера «Санз».
Буденхольцер и Нерс ранее были уволены из «Милуоки» и «Торонто» соответственно. Нерс привел «Рэпторс» к чемпионству в 2019 году, Буденхольцер стал чемпионом с «Бакс» в 2021-м.
Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой
Тут и Фила. И Бостон.
И - не хотелось бы - но, и Денвер возможен.
Сейчас идёт цепная реакция по увольнению тренеров. Вот накрыла некая волна лигу.
И...если Денв не доедет хотя бы до главного финала... Они так долго собирали этот пазл на чемпионство... И нет ( при всем уважении к остальным) кто был бы сильнее наголову...