Майк Буденхольцер и Ник Нерс – среди кандидатов на пост главного тренера «Финикса»

Теги Милуоки Финикс Торонто НБА Майк Буденхольцер Монти Уильямс Ник Нерс Баскетбол

Майк Буденхольцер и Ник Нерс входят в число специалистов, которых «Финикс» рассматривает как кандидатов на должность нового главного тренера, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

В список кандидатов также входит Кевин Янг, бывший ассистент Монти Уильямса, который в субботу был уволен с поста главного тренера «Санз».

Буденхольцер и Нерс ранее были уволены из «Милуоки» и «Торонто» соответственно. Нерс привел «Рэпторс» к чемпионству в 2019 году, Буденхольцер стал чемпионом с «Бакс» в 2021-м.

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8 комментариев

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jonnysilverhand01
Жесть … можно двух одновременно взять
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Kira_B
Бада в Финикс, Монти - в Бакс!!!
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Против грусти
Можно ещё подождать.
Тут и Фила. И Бостон.
И - не хотелось бы - но, и Денвер возможен.
+1
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michaeli
Ответ Против грусти
Можно ещё подождать. Тут и Фила. И Бостон. И - не хотелось бы - но, и Денвер возможен.
Думаю Денвер всё же вряд ли даже если не пройдут ЛАЛ. Разве что если развалятся совсем в серии
+1
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Против грусти
Ответ michaeli
Думаю Денвер всё же вряд ли даже если не пройдут ЛАЛ. Разве что если развалятся совсем в серии
Не знаю как это работает, но это работает.
Сейчас идёт цепная реакция по увольнению тренеров. Вот накрыла некая волна лигу.

И...если Денв не доедет хотя бы до главного финала... Они так долго собирали этот пазл на чемпионство... И нет ( при всем уважении к остальным) кто был бы сильнее наголову...
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Адильхан Абдусаламов
Нерс топовый вариант
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Givi Shotadze
Ответ jonnysilverhand01
Жесть … можно двух одновременно взять
Ага, по одному на Букера и Дюранта....)))))), чтоб наверняка....
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