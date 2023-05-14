Майк Буденхольцер и Ник Нерс – среди кандидатов на пост главного тренера «Финикса»

и входят в число специалистов, которых «Финикс» рассматривает как кандидатов на должность нового главного тренера, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

В список кандидатов также входит Кевин Янг, бывший ассистент , который в субботу был уволен с поста главного тренера «Санз».

Буденхольцер и Нерс ранее были уволены из « » и « » соответственно. Нерс привел «Рэпторс» к чемпионству в 2019 году, Буденхольцер стал чемпионом с «Бакс» в 2021-м.

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