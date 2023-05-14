покинет пост главного тренера « » после четырех сезонов с командой.

Как передает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «незамедлительное решение» было принято новым владельцем Мэтом Ишбией сразу после поражения от « » в шестом матче 2-го раунда плей-офф.

Сообщается, что Ишбия полностью взял на себя управление баскетбольными операциями организации, включая переговоры о февральском обмене Кевина Дюрэнта, а теперь увольнение Уильямса. Генеральный менеджер «Санз» Джеймс Джонс позвонил тренеру в субботу вечером и донес ему последние новости.

У организации пока нет явного кандидата на замену.

У Уильямса остаются 3 года по контракту. Ожидается, что он станет востребованным специалистом на рынке. В его услугах заинтересован «Торонто».

В 2021 году под руководством тренера «Санз» дошли до финала , уступив «Милуоки» в шести встречах. В 309 матчах регулярного чемпионата Уильямс вышел победителем в 194 из них – 63%. Результат в четырех сезонах до прихода тренера – 87-241. В прошлом году «Финикс» финишировал первым на Западе (64-18). По его итогам специалист получил награду лучшего тренера года.

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