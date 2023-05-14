«Финикс» уволил Монти Уильямса

Теги Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Монти Уильямс Мэтью Ишбия Баскетбол

Монти Уильямс покинет пост главного тренера «Финикса» после четырех сезонов с командой.

Как передает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «незамедлительное решение» было принято новым владельцем Мэтом Ишбией сразу после поражения от «Денвера» в шестом матче 2-го раунда плей-офф.

Сообщается, что Ишбия полностью взял на себя управление баскетбольными операциями организации, включая переговоры о февральском обмене Кевина Дюрэнта, а теперь увольнение Уильямса. Генеральный менеджер «Санз» Джеймс Джонс позвонил тренеру в субботу вечером и донес ему последние новости.

У организации пока нет явного кандидата на замену.

У Уильямса остаются 3 года по контракту. Ожидается, что он станет востребованным специалистом на рынке. В его услугах заинтересован «Торонто».

В 2021 году под руководством тренера «Санз» дошли до финала НБА, уступив «Милуоки» в шести встречах. В 309 матчах регулярного чемпионата Уильямс вышел победителем в 194 из них – 63%. Результат в четырех сезонах до прихода тренера – 87-241. В прошлом году «Финикс» финишировал первым на Западе (64-18). По его итогам специалист получил награду лучшего тренера года.

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14 комментариев

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Vagant
Четверо из шести последних с титулом «Тренер года НБА» были уволены — трое из них в этом цикле.
- Монти Уильямс (2022)
- Ник Нерс (2020)
- Майк Буденхольцер (2019)
- Дуэйн Кейси (2018)
+12
0
+12
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M D
Позовут Стива Наша, он специалист по работе со звёздными игроками
+7
0
+7
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Свежий
Почему-то есть ощущение, что нас ожидает Бруклин 2.0 🤷‍♂️
+9
-2
+7
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LBJ236
Ожидаемо
+2
0
+2
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kondratiy
Буденхольцера на замену пусть зовут. Результаты может и не улучшит. Зато он гонять звёзд по 40 минут не будет. У него даже здоровый Янис по 32 минуты играл.
+1
0
+1
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113k
все матчи проиграны, когда денвер сделал рывок.
чистая вина тренера.
+1
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Anton!o :)
Очень интересно кто теперь займёт место и как будет действовать ГМ по составу. Межсезонье начинается ещё до конца сезона.
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Станислав Кривенко
ну да, зачем МВ на скамейке когда есть СП3 там
+1
-1
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Илья Купол
спасибо за все, но надо двигаться дальше
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Марсель Объелся
Очень жаль. Последний человек, кого надо винить. Ладно предпоследний, перед Букером
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Алексей Иванов
Ответ Vagant
Четверо из шести последних с титулом «Тренер года НБА» были уволены — трое из них в этом цикле. - Монти Уильямс (2022) - Ник Нерс (2020) - Майк Буденхольцер (2019) - Дуэйн Кейси (2018)
Ну Нерс сам вроде ушел
0
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