«Финикс» попытается переманить Тайрона Лю (Марк Стейн)
«Финикс» уволил главного тренера команды Монти Уильямса.
«Незамедлительное решение» было принято новым владельцем Мэтом Ишбией сразу после поражения от «Денвера» в шестом матче 2-го раунда плей-офф.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Санз» «попытаются переманить» главного тренера «Клипперс» Тайрона Лю.
«Парусники» в этом году вылетели в первом раунде плей-офф от «Финикса» (1-4).
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