«Финикс» попытается переманить Тайрона Лю (Марк Стейн)

« » уволил главного тренера команды .

«Незамедлительное решение» было принято новым владельцем Мэтом Ишбией сразу после поражения от «Денвера» в шестом матче 2-го раунда плей-офф.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Санз» «попытаются переманить» главного тренера « » .

«Парусники» в этом году вылетели в первом раунде плей-офф от «Финикса» (1-4).

«Голден Стэйт» сложил чемпионские полномочия! «Лейкерс» – в финале Запада

Дальние передачи Кевина Лава – редкое искусство. Овладел им благодаря неумению бросать, тренировкам отца и равнению на знаменитого крестного

9 кругов ада: как молодой «Хьюстон» закончил сезон