«Финикс» попытается переманить Тайрона Лю (Марк Стейн)

Теги Тайрон Лю Клипперс Финикс НБА Монти Уильямс Баскетбол

«Финикс» уволил главного тренера команды Монти Уильямса.

«Незамедлительное решение» было принято новым владельцем Мэтом Ишбией сразу после поражения от «Денвера» в шестом матче 2-го раунда плей-офф.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Санз» «попытаются переманить» главного тренера «Клипперс» Тайрона Лю.

«Парусники» в этом году вылетели в первом раунде плей-офф от «Финикса» (1-4).

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3 комментария

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Dark Lion
Я хотел бы Лю в филе видеть
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Сергей Галынский
Зачем?
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usatiy_tarakan
Ишбия хочет сделать из Лю "Дюранта от мира тренеров"? "Вы взгрели меня в плей-офф? Тогда я иду к вам!"
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