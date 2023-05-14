Все тренеры-победители регулярного чемпионата НБА за последние 6 лет более не руководят своими командами

Теги Хьюстон Милуоки Финикс Майк Д′Антони НБА Юта Майк Буденхольцер НБА плей-офф Монти Уильямс Куин Снайдер Баскетбол

«Финикс» расстался с главным тренером команды Монти Уильямсом.

За последние 6 лет четыре тренера приводили свою команду к лучшему балансу побед и поражений в регулярном чемпионате НБА: Майк ДАнтониХьюстон»; 2017/18 – 65-17), Куин Снайдер («Юта»; 2020/21 – 52-20), Монти Уильямс («Финикс»; 2021/22 – 64-18) и трижды Майк Буденхольцер («Милуоки»; 2018/19 – 60-22; 2019/20 – 56-17; 2022/23 – 58-24).

Все они более не являются главными тренерами своих команд. Трое из них в данный момент находятся без работы. Куинн Снайдер в феврале подписал контракт с «Атлантой».

«Голден Стэйт» сложил чемпионские полномочия! «Лейкерс» – в финале Запада

Дальние передачи Кевина Лава – редкое искусство. Овладел им благодаря неумению бросать, тренировкам отца и равнению на знаменитого крестного

9 кругов ада: как молодой «Хьюстон» закончил сезон

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ужратый Гусениц
проклятая награда, как "мистер баскетбол" у школьников, как заметил Рахон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий