Все тренеры-победители регулярного чемпионата НБА за последние 6 лет более не руководят своими командами

«Финикс» расстался с главным тренером команды .

За последние 6 лет четыре тренера приводили свою команду к лучшему балансу побед и поражений в регулярном чемпионате : ’ (« »; 2017/18 – 65-17), («Юта»; 2020/21 – 52-20), Монти Уильямс (« »; 2021/22 – 64-18) и трижды Майк Буденхольцер (« »; 2018/19 – 60-22; 2019/20 – 56-17; 2022/23 – 58-24).

Все они более не являются главными тренерами своих команд. Трое из них в данный момент находятся без работы. Куинн Снайдер в феврале подписал контракт с «Атлантой».

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