Джеймс Джонс: «Мы преисполнены благодарности за все, что Монти Уильямс сделал для «Санз»

«Финикс» официально объявил о расставании с главным тренером команды .

«Монти был основой нашего успешного выступления в последних четырех сезонах. Мы преисполнены благодарности за все, что Монти сделал для «Санз» и сообщества Долины. Хоть мне и было сложно принимать такое решение, с нетерпением жду продолжения работы над созданием чемпионской команды», – заявил генеральный менеджер в пресс-релизе организации.

В 2021 году под руководством тренера «Санз» дошли до финала , уступив «Милуоки» в шести встречах. В 309 матчах регулярного чемпионата Уильямс вышел победителем в 194 из них – 63%. Результат в четырех сезонах до прихода тренера – 87-241. В прошлом году « » финишировал первым на Западе (64-18). По его итогам специалист получил награду лучшего тренера года.

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