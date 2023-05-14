Джеймс Джонс: «Мы преисполнены благодарности за все, что Монти Уильямс сделал для «Санз»

Теги Финикс Джеймс Джонс НБА Монти Уильямс Баскетбол

«Финикс» официально объявил о расставании с главным тренером команды Монти Уильямсом.

«Монти был основой нашего успешного выступления в последних четырех сезонах. Мы преисполнены благодарности за все, что Монти сделал для «Санз» и сообщества Долины. Хоть мне и было сложно принимать такое решение, с нетерпением жду продолжения работы над созданием чемпионской команды», – заявил генеральный менеджер Джеймс Джонс в пресс-релизе организации.

В 2021 году под руководством тренера «Санз» дошли до финала НБА, уступив «Милуоки» в шести встречах. В 309 матчах регулярного чемпионата Уильямс вышел победителем в 194 из них – 63%. Результат в четырех сезонах до прихода тренера – 87-241. В прошлом году «Финикс» финишировал первым на Западе (64-18). По его итогам специалист получил награду лучшего тренера года.

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4 комментария

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Марсель Объелся
Монти бы в Бруклин теперь, к своим любимым близнецам. До того момента, пока Цай не начнет очередную суперкоманду собирать
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+2
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hodor 12
Без работы он точно не останется. Финики явно погорячились...
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Антон Патракеев
Ну менять Монти, который выводил Финикс в финал конфы, на Лю, который выиграл гайку только на горбу Леброна, и больше особо ничего не добился - такое себе
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Илья Купол
Ответ hodor 12
Без работы он точно не останется. Финики явно погорячились...
погорячились? У человека 0 произведенной работы над собственными ошибками.
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