Шэннон Шарп: «Представление о том, что Кевин Дюрэнт сделает любую команду претендентом на титул, не соответствует действительности»
Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп поделился мнением, что форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт более не способен вести за собой чемпионскую команду.
«А когда он мог? Я имею в виду за пределами «Голден Стэйт». Скип продолжает твердить: «Он привел их на землю обетованную», но я видел, как «Голден Стэйт» выиграл до его прихода, выиграл после его ухода.
У него появилась возможность перейти в «Бруклин». Он выбрал Кайри – независимо от того, что вы думаете о Кайри, Кевин Дюрэнт выбрал играть с ним так же, как он выбрал играть со Стефом Карри.
Так что это представление о том, что если отправить Кевина Дюрэнта куда-нибудь, то они сразу же станут командой, претендующей на титул, не соответствует действительности. Это никогда не было правдой. Но из-за успеха, которого он добился в «Голден Стэйт», мы забываем, какими были «Уорриорз» до его прихода», – заявил Шарп в разговоре со Скипом Бэйлессом.
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И потом все ждут чудес от игрока с травмой ахилла, но даже после этой травмы он чуть не прошел Милуоки. В этом розыгрыше плей-офф Жбрант вообще рубился на щитах с Йокичем, и тащил нереальную нагрузку в защите в атаке.
Просто странные претензии. Леброн с Лейкерс пролетал мимо плей-офф, Яниса джентельменски свипнули Майами из плейина, а Стеф с отличной командой отправился отдыхать после битвы с 38ми летним дедом и травматиком. НБА тем и прекрасна, что нет игроков которые гарантируют титул.