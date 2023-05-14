Шэннон Шарп: «Представление о том, что Кевин Дюрэнт сделает любую команду претендентом на титул, не соответствует действительности»

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп поделился мнением, что форвард « » Кевин Дюрэнт более не способен вести за собой чемпионскую команду.

«А когда он мог? Я имею в виду за пределами «Голден Стэйт». Скип продолжает твердить: «Он привел их на землю обетованную», но я видел, как «Голден Стэйт» выиграл до его прихода, выиграл после его ухода.

У него появилась возможность перейти в « ». Он выбрал – независимо от того, что вы думаете о Кайри, Кевин Дюрэнт выбрал играть с ним так же, как он выбрал играть со .

Так что это представление о том, что если отправить Кевина Дюрэнта куда-нибудь, то они сразу же станут командой, претендующей на титул, не соответствует действительности. Это никогда не было правдой. Но из-за успеха, которого он добился в « », мы забываем, какими были «Уорриорз» до его прихода», – заявил Шарп в разговоре со Скипом Бэйлессом.

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