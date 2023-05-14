«Окружили, ударили по ногам, в голову, сзади, но это я уже не видел». Алексей Швед рассказал о нападении в центре Москвы

Защитник ЦСКА Алексей Швед рассказал о нападении в центре Москвы, в результате которого он получил черепно‑мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.

«Выписали буквально несколько дней назад. Чувствую себя намного лучше. Дети и жена рады, поэтому восстановление идет хорошо.

Произошло все так: ребята поставили деньги, проиграли их, потом увидели Настю, затем меня. Начали дерзить, говорить плохие слова. Потом начали окружать. Потом подъехали еще ребята. Непонятно, зачем они все это делали. Но сейчас разберутся.

Куда бежать? Они нас окружили, потом еще подъехали. На видео видно, что очень много людей. Почти все с их стороны были. Никто не собирался драться. Я жене сказал, мол, пойдем. Они в этот момент окружили, по ногам ударили, в голову. И сзади. Но это я уже не видел.

Сделали сразу КТ. Потом было много разных процедур тоже. В реале травмы тяжелые, но восстановление идет хорошо», — рассказал Швед в эфире «Матч ТВ».

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Нападавшие задержаны