«Окружили, ударили по ногам, в голову, сзади, но это я уже не видел». Алексей Швед рассказал о нападении в центре Москвы

Теги происшествия ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Защитник ЦСКА Алексей Швед рассказал о нападении в центре Москвы, в результате которого он получил черепно‑мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.

«Выписали буквально несколько дней назад. Чувствую себя намного лучше. Дети и жена рады, поэтому восстановление идет хорошо.

Произошло все так: ребята поставили деньги, проиграли их, потом увидели Настю, затем меня. Начали дерзить, говорить плохие слова. Потом начали окружать. Потом подъехали еще ребята. Непонятно, зачем они все это делали. Но сейчас разберутся.

Куда бежать? Они нас окружили, потом еще подъехали. На видео видно, что очень много людей. Почти все с их стороны были. Никто не собирался драться. Я жене сказал, мол, пойдем. Они в этот момент окружили, по ногам ударили, в голову. И сзади. Но это я уже не видел.

Сделали сразу КТ. Потом было много разных процедур тоже. В реале травмы тяжелые, но восстановление идет хорошо», — рассказал Швед в эфире «Матч ТВ».

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Нападавшие задержаны

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10 комментариев

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xamer 9
Если это все правда, то блин Вот зверьё, совсем страх потеряли. Напасть толпой на известного баскетболиста в центре столицы - такие вообще бессмертные. Они что, думали что как в 90-х если что запугают? Удачи им сейчас, когда поднялась шумиха и общественность, политики спортивная тусовка подключились.
Шведу здоровья. И всем желаю никогда не попасть в такой замес, может такой пример некоторым в их скудоумный мозг посеет зерно сомнения в следующий раз толпой отоваривать человека.
+15
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Ян Константинопольский
черные ставочники
+12
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ральф шумахер
Ответ xamer 9
Если это все правда, то блин Вот зверьё, совсем страх потеряли. Напасть толпой на известного баскетболиста в центре столицы - такие вообще бессмертные. Они что, думали что как в 90-х если что запугают? Удачи им сейчас, когда поднялась шумиха и общественность, политики спортивная тусовка подключились. Шведу здоровья. И всем желаю никогда не попасть в такой замес, может такой пример некоторым в их скудоумный мозг посеет зерно сомнения в следующий раз толпой отоваривать человека.
нуу, для простых людей 90е никуда не ушли, даже вот в центре Москвы. Да и по сабжу глянем, что будет нападавшим - арестованы 4ро, а Швед говорит про толпу.
+9
-1
+8
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Misha_Sapunov
я напомню, ставки рекламируют в что где когда на первом канале. привет скрепы.
+7
-1
+6
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aalto
вот тебе и безопасность в центре москвы. а что тогда происходит на окраинах сыктывкара?
по сути дела человека чудом не убили и не сделали инвалидом. если переломы черепа есть то до этого были миллиметры
+4
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zippa
Поправляйся скорее, Алексей. Ужасная ситуация.
+3
0
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quznez
Ответ Misha_Sapunov
я напомню, ставки рекламируют в что где когда на первом канале. привет скрепы.
и в каменты лезут, гордятся своими ставками, типо, смотри как я смог, как это просто.
+2
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Misha_Sapunov
Ответ quznez
и в каменты лезут, гордятся своими ставками, типо, смотри как я смог, как это просто.
они везде. но лучше за геями бегать, за западной музыкой, за пацифистами. а народ пусть несет бабки, налогов больше будет. демография не входит в скрепные планы, только бабло.
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