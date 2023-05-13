Андрей Ватутин: «Алексею Шведу уже лучше. Все идет по плану»

Теги происшествия ЦСКА Андрей Ватутин Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что защитник команды Алексей Швед успешно восстанавливается после избиения возле ресторана в центре Москвы.

«Алексей дома лечится, восстанавливается. Ему уже лучше, но понятно, что еще есть какие-то проблемы. Все идет по плану, как принято говорить у врачей. Настроение бодрое.

Алексей смотрел наши игры и порадовался за ребят, ведь команда выиграла два раза. Так что мы с ним на связи», – рассказал Ватутин.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Нападавшие задержаны

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1 комментарий

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Aleksey Novikov
Лехе Здоровья. А армейцы по моему мнению без него играют лучше
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