Андрей Ватутин: «Алексею Шведу уже лучше. Все идет по плану»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что защитник команды успешно восстанавливается после избиения возле ресторана в центре Москвы.

«Алексей дома лечится, восстанавливается. Ему уже лучше, но понятно, что еще есть какие-то проблемы. Все идет по плану, как принято говорить у врачей. Настроение бодрое.

Алексей смотрел наши игры и порадовался за ребят, ведь команда выиграла два раза. Так что мы с ним на связи», – рассказал Ватутин.

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