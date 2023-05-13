Андрей Ватутин: «Алексею Шведу уже лучше. Все идет по плану»
Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что защитник команды Алексей Швед успешно восстанавливается после избиения возле ресторана в центре Москвы.
«Алексей дома лечится, восстанавливается. Ему уже лучше, но понятно, что еще есть какие-то проблемы. Все идет по плану, как принято говорить у врачей. Настроение бодрое.
Алексей смотрел наши игры и порадовался за ребят, ведь команда выиграла два раза. Так что мы с ним на связи», – рассказал Ватутин.
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