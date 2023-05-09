«Чувствую себя намного лучше». Алексея Шведа выписали из больницы

Защитник московского ЦСКА Алексей Швед, получивший черепно-мозговую травму в результате нападения, выписан из больницы.

Видеообращение игрока опубликовано в Telegram-канале клуба.

«Всем привет, меня выписали из больницы. Чувствую себя намного лучше.

Спасибо большое за помощь, поддержку. Это очень важно мне и моей семье. Очень по вам скучаю. Ребятам удачи в следующих играх», – сказал Швед.

Швед получил черепно-мозговую травму 1 мая после нападения возле одного из ресторанов в центре Москвы. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 111 УК РФ). Задержаны четверо подозреваемых.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Нападавшие задержаны