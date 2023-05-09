«Чувствую себя намного лучше». Алексея Шведа выписали из больницы

Теги травмы происшествия ЦСКА Алексей Швед видео Единая лига ВТБ Баскетбол

Защитник московского ЦСКА Алексей Швед, получивший черепно-мозговую травму в результате нападения, выписан из больницы.

Видеообращение игрока опубликовано в Telegram-канале клуба.

«Всем привет, меня выписали из больницы. Чувствую себя намного лучше.

Спасибо большое за помощь, поддержку. Это очень важно мне и моей семье. Очень по вам скучаю. Ребятам удачи в следующих играх», – сказал Швед.

Швед получил черепно-мозговую травму 1 мая после нападения возле одного из ресторанов в центре Москвы. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 111 УК РФ). Задержаны четверо подозреваемых.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Нападавшие задержаны

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7 комментариев

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cruyff14@bk.ru
Всего наилучшего тебе и дай бог пойти на быструю поправку
+6
-1
+5
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VERSER
Ответ VolkXan
Ну да, жена считай провокатор, и сама способствовала этим травмам Шведа. Задела на нац почве человека, следствие раскрутило версию якобы из-за ставок. Как есть говорите сочинители, сегодня по радио тоже слышал сочинения. Это типо записки из фронта. Там написано примерно так, типо пальцев нет, но опять рвусь в бой. 😅
Ну и мразь же ты
+5
0
+5
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Никита Анохин
Ответ VolkXan
Ну да, жена считай провокатор, и сама способствовала этим травмам Шведа. Задела на нац почве человека, следствие раскрутило версию якобы из-за ставок. Как есть говорите сочинители, сегодня по радио тоже слышал сочинения. Это типо записки из фронта. Там написано примерно так, типо пальцев нет, но опять рвусь в бой. 😅
падалbщик
+3
0
+3
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бизе
Ответ VolkXan
Такая тяжелейшая, вроде бы, травма и уже выписали.
Черепно-мозговые травмы могут годами не заливать и давать о себе знать , а в больнице никто лежать не будет , если нет угрозы жизни .
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