«Чувствую себя намного лучше». Алексея Шведа выписали из больницы
Защитник московского ЦСКА Алексей Швед, получивший черепно-мозговую травму в результате нападения, выписан из больницы.
Видеообращение игрока опубликовано в Telegram-канале клуба.
«Всем привет, меня выписали из больницы. Чувствую себя намного лучше.
Спасибо большое за помощь, поддержку. Это очень важно мне и моей семье. Очень по вам скучаю. Ребятам удачи в следующих играх», – сказал Швед.
Швед получил черепно-мозговую травму 1 мая после нападения возле одного из ресторанов в центре Москвы. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 111 УК РФ). Задержаны четверо подозреваемых.
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