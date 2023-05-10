Агент: «Травмы головы у Алексея Шведа могут иметь последствия на всю жизнь»

Обрад Фимич, агент защитника ЦСКА Алексея Шведа, заявил, что говорить о сроках восстановления его клиента и возможного возвращения к тренировкам пока очень рано.

«Пока рано делать какие-то выводы относительно состояния здоровья Алексея. Да, он улыбается на видео, но это еще не значит, что у него все хорошо. У Алексея серьезные травмы головы. Это может иметь последствия на всю жизнь.

Повторюсь, самое важное в этой истории, что он остался жив. Так что говорить о сроках восстановления моего клиента и возможного возвращения даже к легким тренировкам пока очень и очень рано», – сказал агент.

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