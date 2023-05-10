Агент: «Травмы головы у Алексея Шведа могут иметь последствия на всю жизнь»

Теги ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Обрад Фимич Баскетбол

Обрад Фимич, агент защитника ЦСКА Алексея Шведа, заявил, что говорить о сроках восстановления его клиента и возможного возвращения к тренировкам пока очень рано.

«Пока рано делать какие-то выводы относительно состояния здоровья Алексея. Да, он улыбается на видео, но это еще не значит, что у него все хорошо. У Алексея серьезные травмы головы. Это может иметь последствия на всю жизнь.

Повторюсь, самое важное в этой истории, что он остался жив. Так что говорить о сроках восстановления моего клиента и возможного возвращения даже к легким тренировкам пока очень и очень рано», – сказал агент.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент

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7 комментариев

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aalto
если реально голову пробили то да, как аукнется и когда неизвестно
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+7
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Xell
Вы верите что в центре Кавказа русский может избить кавказца? Я нет, поэтому они и обнаглели в Москве и России))
+2
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mqh9pzrxgf
Ответ Xell
Самое интересное что в центре Москвы его избили не москвичи, а гастарбайтеры))) Вот так и живем.
Так они вроде россияне, не?
+1
0
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Mortimer1
Ответ Xell
Вы верите что в центре Кавказа русский может избить кавказца? Я нет, поэтому они и обнаглели в Москве и России))
Ты фото нападавших видел? Или лишь бы набросить?
+1
0
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Xell
Самое интересное что в центре Москвы его избили не москвичи, а гастарбайтеры))) Вот так и живем.
+1
-1
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mqh9pzrxgf
Ответ Xell
Самое интересное что в центре Москвы его избили не москвичи, а гастарбайтеры))) Вот так и живем.
А если это сделали москвичи-русские, то норм было бы наверно😃
+1
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