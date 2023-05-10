Агент: «Травмы головы у Алексея Шведа могут иметь последствия на всю жизнь»
Обрад Фимич, агент защитника ЦСКА Алексея Шведа, заявил, что говорить о сроках восстановления его клиента и возможного возвращения к тренировкам пока очень рано.
«Пока рано делать какие-то выводы относительно состояния здоровья Алексея. Да, он улыбается на видео, но это еще не значит, что у него все хорошо. У Алексея серьезные травмы головы. Это может иметь последствия на всю жизнь.
Повторюсь, самое важное в этой истории, что он остался жив. Так что говорить о сроках восстановления моего клиента и возможного возвращения даже к легким тренировкам пока очень и очень рано», – сказал агент.
Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент
7 комментариев