Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о процессе восстановления и перспективах защитника команды .

«Алексей действительно выписан и продолжит лечение и восстановление дома, сезон для него разумеется завершен.

По детальным вопросам я не врач, про сроки говорить не могу. Если сможет прийти на домашнюю игру 15 мая – будет хорошо. Что будет дальше, как говорится, посмотрим», – сказал Ватутин.

В ночь на 2 мая Швед стал жертвой нападения у ресторана на Большой Никитской улице. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент