Андрей Ватутин: «Если Швед сможет прийти на домашнюю игру ЦСКА 15 мая – будет хорошо»
Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о процессе восстановления и перспективах защитника команды Алексея Шведа.
«Алексей действительно выписан и продолжит лечение и восстановление дома, сезон для него разумеется завершен.
По детальным вопросам я не врач, про сроки говорить не могу. Если сможет прийти на домашнюю игру 15 мая – будет хорошо. Что будет дальше, как говорится, посмотрим», – сказал Ватутин.
В ночь на 2 мая Швед стал жертвой нападения у ресторана на Большой Никитской улице. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.
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