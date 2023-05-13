Антон Понкрашов: «Если «Локо» начнет следующий матч плохо, то УНИКС дожмет и выиграет чемпионат»

Теги Антон Понкрашов УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Бронзовый призер Олимпийских игр Антон Понкрашов считает, что начало следующего матча будет определяющим в финальной серии плей-офф Лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» (3-1).

«Станет ли УНИКС в следующем матче чемпионом? В принципе все игры в этой серии были ровные. И сегодня «Локомотив» вернулся в игру, уступая много. В целом же, наверное, мало кому удавалось возвращаться в серию, проигрывая 1–3. Мне кажется, что УНИКС попробует выиграть чемпионство дома.

Но на самом деле, это игры, достойные финала, приятно на это смотреть. Обе команды играют хорошо, показывают интересный баскетбол. Думаю, во многом важным, определяющим, здесь будет начало следующей игры. Если «Локомотив» не расклеится и будет биться до конца, то шансы в серию вернуться есть. Если же он начнет этот матч плохо, то, скорее всего, УНИКС дожмет и выиграет чемпионат», — сказал Понкрашов.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?

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