Александр Щербенев: «Зенит», уступая ЦСКА 1–3, стал чемпионом»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Александр Щербенев Баскетбол

Защитник «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев после поражения от УНИКСа в 4-м матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (88:90, 1-3) напомнил, что в прошлом году «Зенит» стал чемпионом, уступая в финале ЦСКА 1–3.

«Ужасно начали этот матч. Дали УНИКСу завладеть игрой, и они добились большого преимущества. Затем начали выбираться из сложившейся ситуации, и у нас это получилось. И болельщики нам очень помогли: завели нас. И Акун‑Перселл невероятный трехочковый забил на овертайм.

Возможно, удача была на стороне соперника, и, наверное, где‑то и мы должны в некоторых моментах играть более четко, если хотим побеждать в финале. Но никак не можем переступить через концовку и забрать игру, не удается никак.

Поздравляю УНИКС с победой, это заслуженно. Но серия на этом не заканчивается. Все три матча проиграли с минимальной разницей, но, опять же, серия — до четырех побед. И в прошлом сезоне, как я помню, «Зенит», уступая ЦСКА 1–3, стал чемпионом. Будем делать выводы. Отступать некуда. Постараемся сделать все, чтобы по крайней мере выиграть следующий матч, а там уже будем смотреть.

Насколько команде не хватало Окаро Уайта?

Конечно же, не хватало в большей степени по ротации. Но он получил серьезную травму: ему сделали операцию на зубы. Но надеюсь, что он вернется и поможет нам в следующем матче», — сказал Щербенев.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?

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