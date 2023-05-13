Крис Хортон: «С самого начала загнали себя в яму. Потребовалось много сил, чтобы выбраться из нее»

Форвард «Локомотива-Кубань» Крис Хортон признался, что команда потратила много сил, чтобы отыграть отставание «-21» в 4-м матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ против (88:90 ОТ, 1-3).

«Зрителям, наверное, эта игра должна была понравиться. С самого начала загнали себя в яму, и нам потребовалось очень много сил, чтобы выбраться из нее.

Три игры подряд у нас очень плохая реализация. Нам некого винить, кроме самих себя. Будем сражаться – у нас еще есть шанс выиграть серию, и мы сделаем все, что сможем. Особенно если перестанем загонять себя в сложные ситуации с самого начала игры.

Чтобы вернуть серию в Краснодар, надо со стартового спорного быть максимально сконцентрированными: двигать мяч, быть агрессивными в защите, оставаться командой.

Сильно ли не хватало Окаро Уайта? Всегда сложно, когда нет ключевого игрока. Было непросто, но продолжали биться, вроде бы вытащили матч. Очень жаль, что в овертайме не удалось дожать соперника», – сказал Хортон.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?