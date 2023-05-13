Станислав Еремин: «УНИКС заслуженно победил, но не без удачи»

Теги УНИКС Станислав Еремин Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Помощник президента УНИКСа Станислав Еремин считает, что казанская команда заслуженно победила «Локомотив-Кубань» в 4-м матче финальной серии Лиги ВТБ (90:88, 3-1), но не без удачи.

«Нервный получился матч, интрига до конца. Все игры плей‑офф максимально напряженные, последняя игра с «Локомотивом» у нас тоже валидольная была.

В первой половине встречи очень хорошо защищались и попадали, в том числе дальние броски. И комбинации у нас получались, и индивидуальные действия. А потом, когда добились преимущества в 21 очко, команду будто бы поменяли. Перестали защищаться как надо и 25 очков за 7–8 минут растеряли. Отсюда и нападение не получилось.

Когда вылетели основные игроки по задней линии, конечно, было тяжело держать какой‑то баланс, но думаю, что те ребята, которые были на площадке, молодцы, выдержали. Думаю, что мы заслуженно победили. Но не без удачи. Но удача всегда на стороне сильных», — сказал Еремин.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?

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