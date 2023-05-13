Илона Корстин: «УНИКС ведет в финальной серии за счет бойцовских качеств»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин отметила, что за счет бойцовских качеств и опыта УНИКС победил « » в 4-м матче (90:88 ОТ) и повел 3-1 в финальной серии плей-офф.

«Как я уже говорила, фаворита в этой серии нет, но сумел сегодня повести 3-1 – серия возвращается в Казань. Есть преимущество домашней площадки, и это серьезный фактор.

Сегодня казанцы показали характер. Вели плюс 21, потом, правда, это преимущество упустили, и все решилось в овертайме, где игроки УНИКСа на характере вырвали победу.

Сказывается опыт – «Локо» все же молодая команда. И видно, что обе команды хотят победить и нервничают, много эмоций, а они мешают. УНИКС лучше проводит концовки – за счет неистовых усилий и желания, борются до последней секунды не первый матч. И за счет бойцовских качеств Казань ведет в серии, хотя команды примерно равные по силам», – сказала Илона Корстин.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?