Скаут: «Майами» предпочел бы играть с «Филадельфией», а не с «Бостоном»

Скаут одного из клубов объяснил, почему «Майами» предпочел бы играть с «Филадельфией», а не с « », в финале Восточной конференции.

«У «Сиксерс» не такой глубокий состав. Они очень зависят от , а у того то сильный подъем, то спад.

– это данность. Как Бэм Адебайо против него сыграет? Как и любой другой. Эмбиид наберет свои 29 очков. Но против Хардена можно защищаться. У « » есть куча парней, которые могут его опекать. А «Сиксерс» слишком зависят от него.

Все зависит от Хардена. Главное – остановить Хардена. Если он набирает очки, они побеждают. Их судьба строго зависит от него. Посмотрите на серию против «Бостона», когда он хорош, они хороши. Когда он не проявляет себя, они проигрывают», – сказал скаут.

«Скромно скажу: я один из лучших». Тейтум позорился целый матч, но очнулся и за 4 минуты смял «Филадельфию»