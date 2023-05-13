Скаут: «Майами» предпочел бы играть с «Филадельфией», а не с «Бостоном»

Теги Бостон Майами Филадельфия НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Скаут одного из клубов НБА объяснил, почему «Майами» предпочел бы играть с «Филадельфией», а не с «Бостоном», в финале Восточной конференции.

«У «Сиксерс» не такой глубокий состав. Они очень зависят от Джеймса Хардена, а у того то сильный подъем, то спад.

Джоэл Эмбиид – это данность. Как Бэм Адебайо против него сыграет? Как и любой другой. Эмбиид наберет свои 29 очков. Но против Хардена можно защищаться. У «Майами» есть куча парней, которые могут его опекать. А «Сиксерс» слишком зависят от него.

Все зависит от Хардена. Главное – остановить Хардена. Если он набирает очки, они побеждают. Их судьба строго зависит от него. Посмотрите на серию против «Бостона», когда он хорош, они хороши. Когда он не проявляет себя, они проигрывают», – сказал скаут.

«Скромно скажу: я один из лучших». Тейтум позорился целый матч, но очнулся и за 4 минуты смял «Филадельфию»

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2 комментария

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МЗ
Ответ Jazzzz
А придется с Бостоном
или с Филой)))
+2
0
+2
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Jazzzz
А придется с Бостоном
+2
-1
+1
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