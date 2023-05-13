Бэм Адебайо поговорил по телефону с матерью посреди пресс-конференции

Теги Майами Нью-Йорк НБА видео НБА плей-офф Бэм Адебайо Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо во время пресс-конференции после 6-го матча серии плей-офф с «Нью-Йорком» (96:92, 4-2) ответил на телефонный звонок матери.

«Я с большим уважением отношусь к Джейлену... Секунду. Привет, мамочка! Да. Нет. Я на пресс-конференции. Я на пресс-конференции. Нет, я там не был. Нет, все хорошо. Извините, что вы сказали?» – произнес игрок.

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2 комментария

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В стиле рамзана)
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