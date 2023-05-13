Джош Харт пропустил рождение сыновей-близнецов из-за 6-го матча с «Хит»
Атакующий защитник «Нью-Йорка» Джош Харт в пятницу пропустил роды жены Шеннон, чтобы принять участие в 6-м матче серии плей-офф против «Майами» (92:96, 2-4). У пары родились сыновья-близнецы.
Харт планировал слетать домой и вернуться к матчу в Майами. Для этого у него заранее были приготовлены вертолет, самолет и полицейский эскорт. Но по дороге в аэропорт игроку сообщили, что он не успеет добраться до Нью-Йорка до рождения сыновей, поэтому он принял решение остаться во Флориде и вернуться домой сразу после матча.
Харту удалось увидеть сыновей по видеосвязи из отеля перед матчем.
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