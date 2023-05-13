Джош Харт пропустил рождение сыновей-близнецов из-за 6-го матча с «Хит»

Теги Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джош Харт Баскетбол

Атакующий защитник «Нью-Йорка» Джош Харт в пятницу пропустил роды жены Шеннон, чтобы принять участие в 6-м матче серии плей-офф против «Майами» (92:96, 2-4). У пары родились сыновья-близнецы.

Харт планировал слетать домой и вернуться к матчу в Майами. Для этого у него заранее были приготовлены вертолет, самолет и полицейский эскорт. Но по дороге в аэропорт игроку сообщили, что он не успеет добраться до Нью-Йорка до рождения сыновей, поэтому он принял решение остаться во Флориде и вернуться домой сразу после матча.

Харту удалось увидеть сыновей по видеосвязи из отеля перед матчем.

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6 комментариев

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Боря Flar
Ответ fedorbazaykin
В итоге, и следующий матч в Нью-Йорке не получилось перевести, и к жене не успел.
Двойня у него родилась, и с женой все в порядке, так что он в любом случае счастлив.
+14
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+14
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fedorbazaykin
Ответ Мурзин Ринат
Да счастье не купишь и некоторые моменты не вернешь, но все же, за миллионы и за любимую работу можно потерпеть)
Да не в этом дело, просто насколько я знаю у Тибодо нет жены и детей, ему это не так просто понять
+6
-1
+5
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Мурзин Ринат
Ответ fedorbazaykin
В итоге, и следующий матч в Нью-Йорке не получилось перевести, и к жене не успел.
Да счастье не купишь и некоторые моменты не вернешь, но все же, за миллионы и за любимую работу можно потерпеть)
+3
0
+3
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fedorbazaykin
В итоге, и следующий матч в Нью-Йорке не получилось перевести, и к жене не успел.
+2
0
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