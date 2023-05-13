Джейлен Брансон в 6-м матче с «Хит» реализовал с игры больше, чем остальные игроки «Никс» вместе взятые

Разыгрывающий « » стал самым результативным игроком шестой встречи серии с « » (92:96, 2-4).

Брансон в последнем для «Никс» матче сезона набрал 41 очко за 45 минут при 14 из 22 с игры.

Брансон реализовал с игры больше (14), чем остальные игроки «Никс» вместе взятые (13).

Джейлен стал четвертым игроком в истории плей-офф , который реализовал с игры больше, чем все его одноклубники в матче, в котором команда находилась на грани вылета. До него это делали (дважды), Кобе Брайант и Пенни Хардуэй.

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