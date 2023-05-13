Джейлен Брансон в 6-м матче с «Хит» реализовал с игры больше, чем остальные игроки «Никс» вместе взятые
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон стал самым результативным игроком шестой встречи серии с «Майами» (92:96, 2-4).
Брансон в последнем для «Никс» матче сезона набрал 41 очко за 45 минут при 14 из 22 с игры.
Брансон реализовал с игры больше (14), чем остальные игроки «Никс» вместе взятые (13).
Джейлен стал четвертым игроком в истории плей-офф НБА, который реализовал с игры больше, чем все его одноклубники в матче, в котором команда находилась на грани вылета. До него это делали Леброн Джеймс (дважды), Кобе Брайант и Пенни Хардуэй.
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