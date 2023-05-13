Джимми Батлер о том, чем «Майами» отличается от обычной команды с 8-м посевом: «У нас есть Кайл Лаури»

Теги Кайл Лаури Майами Нью-Йорк НБА видео НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Во время пресс-конференции лидера «Майами» Джимми Батлера спросили, чем его команда отличается от обычной команды с 8-м номером посева.

«У нас есть Кайл Лаури», – улыбаясь, ответил Батлер.

«Заткнись», – отреагировал Лаури.

«Майами» в пятницу в четвертый раз обыграл «Нью-Йорк» (96:92), завершив серию второго раунда плей-офф со счетом 4-2.

«Хит» стала второй в истории НБА командой с 8-м посевом, которая пробилась в финал конференции. В 1999-м подобное удалось «Никс», которые в итоге вышли в финальную серию плей-офф.

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

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11 комментариев

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Azamat Abdukadyroff
Батлер похож на темнокожого болтуна из Форсажа
+13
0
+13
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omega pepega
вот бы в женской нба игроки на интервью как батлер приходили
+13
-2
+11
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Atlichna
У Лаури в серии с Никс 5,7 передачи на 1 потерю, 1,3 стила, 1,3 перехвата.
+8
-2
+6
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Кирилл
Ответ omega pepega
вот бы в женской нба игроки на интервью как батлер приходили
В 99% ничего не поменялось бы в сравнении с Батлером )
+8
-2
+6
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Иван Бойченко
Ответ Atlichna
У Лаури в серии с Никс 5,7 передачи на 1 потерю, 1,3 стила, 1,3 перехвата.
А блок-шотов и горшков сколько?
+4
0
+4
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Archer_Great
Ответ Azamat Abdukadyroff
Батлер похож на темнокожого болтуна из Форсажа
И на Джейми ака Джанго Фокса)
+3
0
+3
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Anar Kaji
Найс химия в команде
+2
0
+2
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banderos
Ответ omega pepega
вот бы в женской нба игроки на интервью как батлер приходили
у баскетболисток нет сисек
+2
0
+2
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Ансар Жанабергенов
Ответ Azamat Abdukadyroff
Батлер похож на темнокожого болтуна из Форсажа
Шоколадный альфа)
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Djoyin
Ответ Archer_Great
И на Джейми ака Джанго Фокса)
Если надо будет сыграть в кино Джейми Фокса, то можно Джимми Батлера приглашать на роль 😄
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Atlichna
Ответ Иван Бойченко
А блок-шотов и горшков сколько?
1,3 блока у него, неправильно написал, а уже не отредактируешь
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