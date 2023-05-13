Джимми Батлер о том, чем «Майами» отличается от обычной команды с 8-м посевом: «У нас есть Кайл Лаури»

Во время пресс-конференции лидера « » спросили, чем его команда отличается от обычной команды с 8-м номером посева.

«У нас есть », – улыбаясь, ответил Батлер.

«Заткнись», – отреагировал Лаури.

«Майами» в пятницу в четвертый раз обыграл « » (96:92), завершив серию второго раунда плей-офф со счетом 4-2.

«Хит» стала второй в истории командой с 8-м посевом, которая пробилась в финал конференции. В 1999-м подобное удалось «Никс», которые в итоге вышли в финальную серию плей-офф.

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз