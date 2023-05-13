Джимми Батлер о том, чем «Майами» отличается от обычной команды с 8-м посевом: «У нас есть Кайл Лаури»
Во время пресс-конференции лидера «Майами» Джимми Батлера спросили, чем его команда отличается от обычной команды с 8-м номером посева.
«У нас есть Кайл Лаури», – улыбаясь, ответил Батлер.
«Заткнись», – отреагировал Лаури.
«Майами» в пятницу в четвертый раз обыграл «Нью-Йорк» (96:92), завершив серию второго раунда плей-офф со счетом 4-2.
«Хит» стала второй в истории НБА командой с 8-м посевом, которая пробилась в финал конференции. В 1999-м подобное удалось «Никс», которые в итоге вышли в финальную серию плей-офф.
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