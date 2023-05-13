Стивен Эй Смит – «Нью-Йорку»: «Обменяйте Джулиуса Рэндла. С ним вы не выиграете»
Спортивный эксперт Стивен Эй Смит вновь призвал руководство «Нью-Йорка» обменять тяжелого форварда Джулиуса Рэндла.
«Джулиус Рэндл. Я устал этого человека. Я призываю «Нью-Йорк» обменять его.
С ним вы не выиграете. Его жестикуляция и мимика в момент, когда он промахивается, говорят о том, что он проиграл, и это имеет заразительный эффект. Это похоже на вирус, который поражает всех.
Джулиус Рэндл не является решением проблем. Обменяйте его. Ему нужно уйти. Потому что это повторяется в каждом плей-офф», – сказал Смит.
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