Стивен Эй Смит – «Нью-Йорку»: «Обменяйте Джулиуса Рэндла. С ним вы не выиграете»

Теги Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джулиус Рэндл Стивен Эй Смит Баскетбол

Спортивный эксперт Стивен Эй Смит вновь призвал руководство «Нью-Йорка» обменять тяжелого форварда Джулиуса Рэндла.

«Джулиус Рэндл. Я устал этого человека. Я призываю «Нью-Йорк» обменять его.

С ним вы не выиграете. Его жестикуляция и мимика в момент, когда он промахивается, говорят о том, что он проиграл, и это имеет заразительный эффект. Это похоже на вирус, который поражает всех.

Джулиус Рэндл не является решением проблем. Обменяйте его. Ему нужно уйти. Потому что это повторяется в каждом плей-офф», – сказал Смит.

«Голден Стэйт» сложил чемпионские полномочия! «Лейкерс» – в финале Запада

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Consistency
Просто кошмар, какое же светлое будущее Лейкерс развалил ЛеБрон. Один доходяга за 25 лет еле-еле разок в плей-офф залез, другой что-то там ковырял в Чикаго, пока третий раз на операцию не лег, этот вон в плов два раза в жизни вышел и два раза с треском опозорился, давая 29% и 37% с игры соответственно. И все это ради какой-то дурацкой гайки, медийки, билетов и рекордов. Еще и чемпионского проспекта Кузму слили, который теперь ведет Вашингтон к новым высотам. Эх.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бондарев Олег
Лучше б Стивен Эй Смит ушел!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Djoyin
Болтать это не в супермаркете грузчиком работать. Без Джулиуса команда не поднялась бы так хорошо в этом сезоне.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavlek
Ответ Consistency
Просто кошмар, какое же светлое будущее Лейкерс развалил ЛеБрон. Один доходяга за 25 лет еле-еле разок в плей-офф залез, другой что-то там ковырял в Чикаго, пока третий раз на операцию не лег, этот вон в плов два раза в жизни вышел и два раза с треском опозорился, давая 29% и 37% с игры соответственно. И все это ради какой-то дурацкой гайки, медийки, билетов и рекордов. Еще и чемпионского проспекта Кузму слили, который теперь ведет Вашингтон к новым высотам. Эх.
неплохо, но жирнооо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий